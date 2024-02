L’influencer ha rivoluzionato il suo look abbandonando il biondo caramello per un castano scuro e fare parte del “team brunette”.

Valentina Ferragni, nota influencer e minore delle celebri sorelle Ferragni, ha sorpreso i suoi follower con un radicale cambio di look, optando per una nuova nuance di colore per i suoi capelli. Tradizionalmente bionda, la fidanzata di Matto Napoletano ha deciso di abbracciare una tinta castano scuro, lasciando così alle spalle il suo caratteristico biondo caramello per accogliere un look più deciso e in linea con le tendenze invernali del 2024.

La rivelazione del nuovo look

Valentina Ferragni ha rivelato il suo nuovo look tramite un reel sulle note di Taylor Swift postato sul suo profilo Instagram, accompagnato da uno scatto in cui l’influencer appare con il suo nuovo colore di capelli. “Vi piace? – ha chiesto ai suoi fan in una storia – “Io sono ancora un attimo sotto shock – ha aggiunto – ma mi piace un sacco“.

Nella mattinata di ieri la più piccola delle sorelle Ferragni aveva già condiviso un piccolo spolier del cambiamento, mostrando una tinta per capelli che aveva incuriosito i fan. Il cambiamento è radicale: da un biondo caramello ad un castano scuro. Valentina si è quindi detta ufficialmente parte del “team brunette“.

Valentina Ferragni è “team brunette”

Per Valentina Ferragni, questo non è il primo esperimento con i capelli castani. Infatti, l’influencer aveva già sperimentato una tintura temporanea di questo colore durante le sfilate di moda a Parigi nel gennaio 2024. Tuttavia, si era rapidamente sbiadita dopo alcuni lavaggi.

Contrariamente, il cambio effettuato a febbraio si presenta come una scelta definitiva, che l’imprenditrice ha motivato con il desiderio di un profondo rinnovamento del proprio look. La scelta del castano scuro si rivela particolarmente azzeccata per Valentina Ferragni, sia perché rappresenta una delle tonalità più popolari dell’inverno 2024, sia per il modo in cui questa nuance esalta i suoi occhi verdi.

Dopo il cambio di look, Valentina Ferragni non ha nascosto la sua sorpresa e soddisfazione, definendo inizialmente il cambiamento come uno “shock”, per poi dichiararsi completamente innamorata del suo nuovo colore, come evidenziato da un selfie accompagnato dalla frase “I’m in love“.

Anche le sorelle Francesca e Chiara Ferragni non hanno esitato a mostrare il loro entusiasmo per il nuovo look di Valentina, commentando “Stai da Dio!”.