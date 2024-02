L’ex gieffina, tornata single dopo la fine del matrimonio, ha pubblicato nelle sue storie Instagram una frase che non è passata inosservata.

Marina La Rosa, nota per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, si è sempre distinta per la sua personalità diretta e per non avere alcun timore ad esprimersi senza peli sulla lingua. Anche a distanza di oltre vent’anni dal suo debutto televisivo, oggi quarantasettenne, continua a mantenere il proprio carattere schietto e deciso, svelando aspetti intimi della sua vita con disarmante sincerità.

Marina La Rosa: dopo il matrimonio nessuna storia

Recentemente, attraverso le sue storie di Instagram, Marina La Rosa ha condiviso un pensiero provocatorio e ironico sulla propria vita sessuale: “Certo è che se il sesso allungasse la vita, io potrei avere le ore contate – si legge – Siamo anche in quaresima. Tra un po’ divento santa. Anzi. Io lo sono già”.

Marina La Rosa ha già parlato in passato della sua vita intima. Nel corso di un’intervista risalente allo scorso anno aveva affermato: “Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l’organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito”. “Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia – aveva aggiunto – Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”.

La vita sentimentale di Marina La Rosa

Dopo l’esperienza nel mondo dello spettacolo, Marina La Rosa ha scelto di dedicarsi a due grandi amori della sua vita: i suoi figli, Andrea Renato e Gabriele (nati rispettivamente nel 2009 e 2011), e la sua passione per la psicologia. La separazione dal marito, Guido Bellitti, nel 2021 ha segnato un capitolo significativo nella sua vita: dopo la fine del suo matrimonio, Marina La Rosa è rimasta single e la ricerca di un nuovo compagno di vita, tuttavia, sembra non essere una priorità per lei in questo momento della sua vita.

