Il videomessaggio di Carlo Rienzi, presidente del Codacons, al rapper Fedez: “Se sei nullatenente che ti frega?”

La faida tra Fedez e il Codacons non sembra placarsi e, al contrario, si inasprisce sempre di più. Il rapper-imprenditore ha deciso di denunciare l’associazione per calunnia e diffamazione, e in tutta risposta è intervenuto il presidente, Carlo Rienzi, che ha risposto con un videomessaggio.

Nel messaggio del presidente di Codacons non sono mancati i riferimenti alla polemica che si è scatenata nelle ultime settimane riguardo alla dichiarazione del rapper di essere nullatenente. Ecco che cosa ha dichiarato Rienzi.

Carlo Rienzi contro Fedez: il video

Carlo Rienzi ha pubblicato sul profilo ufficiale del Codacons un videomessaggio indirizzato a Federico Lucia, che l’avvocato chiama “Broccolino” per tutta la durata del video.

Il video, dai toni sarcastici, si apre proprio con un’immagine di un broccolo, che l’avvocato poi tiene in mano fino alla fine della registrazione.

Fedez

“Federico sono Carletto Patatino, come mi chiami tu. So che ti sei un po’ offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza per la rete di società di cui sei azionista. Ma se sei nullatenente, che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere, vedrai che non uscirà fuori niente” dice nel video Carlo Rienzi, ma le frecciatine non finiscono qui.

Carlo Rienzi manda frecciatine a Fedez

Nel video l’avvocato Rienzi prosegue con il suo attacco dai toni sarcastici. “Attento però. Perché, giuridicamente, se tu hai delle società non è che puoi dire che sei nullatenente. Un’altra cosa. Non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri. Come fanno le persone a credere che sei nullatenente, caro Broccolino? Stai un po’ più attento”.

Infine, il presidente di Codacons termina l’attacco al rapper: “Se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino, vedremo cosa dirà il giudice”. Il rapper risponderà agli attacchi del presidente dell’associazione?