Cambia un uomo è il nuovo singolo di Marco Mengoni, una ballad calda, con un soul gospel che fa commuovere fin dal primo ascolto. La canzone è un vero e proprio invito ad accettarsi per ciò che si é, pregi e difetti compresi. Il mantra, che di certo diventerà la frase più gettonata tra i fan, è “Solo nel perdono cambia un uomo“: vediamo il significato e il testo del brano.

Cambia un uomo di Marco Mengoni, il significato della canzone

Il nuovo singolo di Marco Mengoni si intitola Cambia un uomo ed è stato scritto da lui stesso e Daniele Magro. Canzone profonda e intensa, affronta un tema molto importante: la maturazione interiore. Quest’ultima, però, può avvenire “solo nel perdono“. Non soltanto nei confronti degli altri, ma soprattutto di se stessi. Quanti di noi possono davvero dire di essere in pace con il proprio bambino interiore? Bisogna sempre accettarsi per ciò che si è, senza perdere tempo ad incolparsi di non essere come gli altri vorrebbero.

Il protagonista di Cambia un uomo si rivolge ad una persona che gli sta a cuore, chiedendogli di aiutarlo a superare i suoi fallimenti senza dover per forza rinunciare al legame che li unisce.

Fino a che punto si possono accettare i difetti dell’altro? Marco Mengoni con Cambia un uomo se lo chiede e si sente in colpa quando si rende conto che le sue mancanze hanno sbiadito i riflessi della persona amata. Eppure, “solo nel perdono cambia un uomo“.

Ecco il video di Cambia un uomo di Marco Mengoni:

Cambia un uomo: il testo

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare

Perché di cause perse lo sai sono un campione

Se questo nostro amore avesse già un finale

Probabilmente adesso bestemmierei il tuo nome

Ma se tutte le paure che nel mondo fanno male

Scivolassero davvero dalle mie spalle altrove

Fosse l’ultima notte che abbiamo sai

Io con tutte le altre la cambierei

Perché solo nel perdono cambia un uomo

Sono soltanto specchi non siamo così vecchi

Colpa dei miei difetti che han sbiadito i tuoi riflessi

Ma tu ancora mentre volo tu sbadigli

Ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli

Vedi potremmo essere questi però invece ancora scherzi

Fosse l’ultima notte che abbiamo sai

Io con tutte le altre la cambierei

Perché solo nel perdono cambia un uomo

Fosse l’ultima frase che canto sai

A strapparmi la gola non soffrirei

Perché solo nel frastuono cambia un uomo

Mi chiedi adesso di essere sincero

io sono questo e non ne vado fiero

Dimmi di riprovare

Ma non di rinunciare

Mi chiedi adesso di essere sincero

io sono questo e non ne vado fiero

Dimmi di riprovare

Ma non di rinunciare

Fosse l’ultima notte che abbiamo sai

Io con tutte le altre la cambierei

Perché solo nel perdono cambia un uomo

Fosse l’ultima frase che canto sai

A strapparmi la gola non soffrirei

Perché solo nel frastuono cambia un uomo

