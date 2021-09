Da domani andrà in onda il nuovo programma di Veronica Gentili “Buoni o cattivi” che racconta uno spaccato del nostro Paese in presa diretta.

C’è grande attesa per il nuovo programma condotto da Veronica Gentili che andrà in onda domani, 21 settembre, in prima serata su Italia 1.

“Buoni o cattivi,” questo il titolo dello show, si propone di raccontare la realtà italiana senza filtri, mostrando il conflitto e al contempo il confine sottile tra bene e male. Veronica Gentili nella puntata di domani “Loro di Napoli” intervisterà il rapper Clementino. “Considero ogni puntata una specie di seduta di analisi,” aveva anticipato la conduttrice in un’intervista.

La prima puntata dedicata a Napoli

In questo primo episodio il format si concentrerà su una città dalle mille sfaccettature, Napoli. Veronica Gentili si propone di mostrare luci e ombre di una città divenuta nell’immaginario comune un covo di violenza e illegalità, ma anche simbolo di straordinaria bellezza. Per questo motivo Veronica intervisterà Clementino, simbolo dello “scugnizzo napoletano” che però ha saputo riscattarsi.

“Da ragazzino facevo stupidaggini ma erano tutte leggere. Sono cresciuto con la fame di volere diventare per forza qualcuno e mi sono sempre rifugiato nell’arte perché sapevo che ero quello il mio habitat naturale. Il palco è la mia anima.”

Il cantante si racconta senza censure a Veronica Gentili, parlando anche del periodo più buio della sua vita: “Ho cominciato a provare le droghe, quasi tutte.” Clementino parla anche del suo mito, cuore pulsante di Napoli, Diego Armando Maradona che un giorno lo ha incontrato per strada e gli ha detto: “Ma dov’eri finito?”.

Clementino incarna alla perfezione le contraddizioni di una città luminosa e al tempo stesso oscura, come Napoli. “Napule è mille culure, Napule è mille paure” cantava un altro grande cantautore napoletano. E nello show condotto da Veronica Gentili emergerà questa dicotomia tra bene e male, tra l’essere buono e l’essere cattivo, che contraddistingue il capoluogo partenopeo.