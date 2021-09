Il programma Da Grande fa il suo esordio su Rai 1 ma il pubblico da casa si dimostra poco incline a seguirlo, mentre sui social lo show di Alessandro Cattelan ha avuto successo.

Ieri è andato per la prima volta in onda Da grande programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai 1 e a giudicare dalla assa percentuale di ascolti, sembra non essere andato bene. L’esordio del conduttore voleva dare una ventata di aria fresca portando un format più moderno e particolare sull’emittente. Nonostante gli ascolti siano stati pessimi però, sembra che Cattelan abbia conquistato i social.

“Da Grande” un flop in tv ma un trionfo su Twitter

Da Grande ha un format particolare che tratta varie tematiche con lunghi monologhi e interviste che esplicitano vari punti di vista. Mischiando intrattenimento con approfondimenti più seri, ieri sera su Rai 1 il programma condotto da Alessandro Cattelan ha fatto il suo esordio. Nella prima serata però ha totalizzato solo 2.376.000 spettatori che occupano circa il 12% dello share. Questo risultato non è affatto positivo per un programma “nuovo” che evidentemente non è riuscito a catturare una buona fetta di telespettatori. Nonostante questo però, su Twitter sopratutto si parla e si discute molto riguardo al programma e ai temi sollevati. Questo indica un “fiasco” dal punto di vista degli ascolti TV ma lo show è comunque entrato nella mente degli italiani raggiungendo il pubblico social.