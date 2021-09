Fedez rivela sul proprio profilo Twitter il teaser di The Ferragnez, la serie televisiva che lo vedrà protagonista insieme alla moglie Chiara Ferragni.

I fan di Fedez e di Chiara Ferragni avranno presto un nuovo modo per seguire le loro avventure e gettare uno sguardo nei retroscena della famiglia più seguita e chiacchierata d’Italia. Fedez, infatti, ha appena pubblicato sul proprio profilo Twitter un breve teaser che annuncia The Ferragnez, una nuova serie tv in formato docu-reality che seguirà le vicende e le quotidianità della coppia.

Il video è molto breve, dura a malapena una ventina di secondi, e dopo una breve ripresa in campo totale che mostra il Duomo di Milano, siamo immediatamente catapultati alle spalle dei due, che camminano mano nella mano. Poi attaccano una spinotto alla corrente, e la scritta “The Ferragnez” appare in fucsia stagliandosi nella notte milanese. Il docu-reality abbraccerà un lasso di tempo che va dalla fine del 2020 fino ai primi mesi del 2021, raccontando alcuni dei mesi più intensi e ricchi di avvenimenti nella vita della coppia. Ci saranno infatti la seconda gravidanza di Chiara e la nascita della piccola Vittoria, la prima volta di Fedez sul palco di Sanremo ma anche molti altri momenti inediti con amici o colleghi.

Va applaudito senza dubbio il coraggio di Fedez e di Chiara Ferragni, che hanno deciso così di esporre anche i momenti più intimi alle telecamere e agli occhi dei propri follower. Non solo sorrisi e tenerezze: vedremo anche lacrime, litigi e difficoltà di una famiglia allo stesso tempo normale e straordinaria.

The Ferragnez, serie prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà con 8 episodi a dicembre 2021 in esclusiva per Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“The Ferragnez è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente che offre un accesso unico ed esclusivo agli spettatori di Prime Video, permettendo di conoscere meglio Chiara, Fedez e tutta la loro famiglia” spiega Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. “Con questa serie siamo riusciti a raccontare come mai prima d’ora l’universo che si cela oltre i social e la straordinaria normalità di una giovane coppia che senza filtri si è raccontata con spiritosa sincerità e sorprendente trasparenza, per entrare ancora meglio in connessione con i loro fan.”

Dal canto loro, Fedez e Chiara Ferragni commentano così l’avventura che li aspetta: “L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo.”