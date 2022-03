Cosa scrivere per dare un buongiorno dolce? La scelta è ampia e dipende anche dal destinatario: vediamo le frasi perfette per l’occasione.

Un buongiorno dolce, magari accompagnato da un cappuccino e da un cornetto alla Nutella, sarebbe l’ideale. In mancanza della colazione, però, possiamo accontentarci anche di un pensiero romantico, capace di far battere il cuore all’impazzata. Vediamo quali sono le frasi buona giornata più dolci di sempre.

Buongiorno dolce: frasi al miele

Frasi buongiorno dolci ne abbiamo? Ovvio che sì. Se è vero che il mattino ha l’oro in bocca, vale la pena svegliare le persone che abbiamo a cuore con un pensiero al miele, in grado di far iniziare la giornata con il piede giusto. Volendo, se nessuno ha un’accortezza di questo tipo nei vostri confronti, potete anche autodedicarvi un buongiorno dolce. Di seguito, una selezione di frasi buongiorno tenere:

Ogni raggio dell’alba

prenda per mano

i tuoi sogni notturni,

i più belli.

e li conduca alla realtà. (Antico augurio tibetano);

prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli. e li conduca alla realtà. (Antico augurio tibetano); Sei la frase più bella all’interno della mia canzone preferita. Buongiorno tesoro.

Sei la prima persona a cui penso al mattino. Di cui sogno la notte. Sei tutto ciò che voglio. Buongiorno amore!

Ogni giorno mi fai innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul tuo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, di un pensiero, di un sogno. Non smettere mai di stupirmi.

Mi sveglio e continuo il sogno, un’altra pagina bianca della nostra vita da scrivere insieme. Buongiorno amore.

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono. (Goethe)

Sei l’unico “voglio” tra tutti i miei “vorrei”. Buongiorno amore!

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. Buona giornata amore mio!

Devo aver sognato da te stanotte perché al mio risveglio il letto era intatto. (Fabrizio Caramagna)

Ti amo non per chi sei, ma per chi sono io quando sono con te. Buongiorno amore mio.

Accarezzerò il tuo dolce viso con un petalo di rosa appena sbocciato e ti sussurrerò romantiche parole d’amore per darti il mio buongiorno.

Vorrei fermare il tempo solo per guardarti dormire e ammirarti per l’eternità.

A volte per cominciare bene la giornata basta un “buongiorno” detto dalla persona giusta.

Buongiorno! Il mondo non è di chi si alza presto, è di colui che si alza felice di alzarsi.

Le prime parole che dovresti dire a chi sta accanto a te quando ti alzi ogni mattina sono, “Buongiorno, ti amo”. Le ultime parole che dovresti dire ogni notte sono, “Buonanotte, ti amo”. (Denis Waitley)

Voglio essere la tua persona preferita, quella che hai bisogno di sentire per prima, per iniziare la giornata.

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Vorrei essere l’aria che abita in te per un momento, solo uno. Vorrei passare inosservata ma esserti necessaria. (Margaret Atwood).

Messaggi di buongiorno dolci

Un dolce risveglio vuole frasi simili ad una carezza e non ad un pugno. Prendete in prestito le parole da poeti, scrittori, anonimi o cantanti, poco conta. L’importante è esprimere un pensiero che sia in grado di far sorridere, anche solo con gli occhi, la persona che amiamo.

Vorrei svegliarmi, voltarmi, trovarti, iniziare ad amarti mentre tu ancora dormi. Portarti la colazione, darti un bacio sulla fronte e dirti “buongiorno amore mio”.

Tu non lo sai cosa significa svegliarsi tutte le mattine con la speranza di incontrarti da qualche parte…

Vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino. La prima cosa che ti mette il buonumore, la prima che ti fa sorridere. Buongiorno amore mio!

Vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino. La prima cosa che ti mette il buonumore, la prima che ti fa sorridere. Buongiorno amore mio! Buongiorno amore mio, stanotte ti ho sognato ancora una volta, e credimi se ti dico che non avrei voluto più svegliarmi!

Sei il mio primo desiderio del giorno appena mi sveglio, e il mio ultimo pensiero prima di addormentarmi. Tu sei con me in ogni attimo, in ogni respiro.

Non faccio in tempo a svegliarmi che sei già nei miei pensieri. Ti amo!

E ti scrivo per guardarti mentre dormi, per parlarti senza svegliarti.

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. (Emma Chase)

A chi mi sveglia tutte le mattine con un sorriso, a chi sa farmi ridere, a chi sa proteggermi dalle paure, a chi sa asciugare le mie lacrime con un bacio, a te amore mio, buongiorno, e grazie di esistere!

Sei il primo raggio di sole che attraversa la mia stanza, il primo pensiero positivo della giornata: buongiorno!

Ti mando un dolce bacio avvolto in un pensiero. Te lo mando per augurarti un caldo buongiorno. Un bacio da chi non ha mai smesso di pensarti.

Ogni mattina, quando mi sveglio, il primo pensiero sei tu. Tu sei ciò che mi dà energia per vivere. Sei la mia ragione di vita.

Io il messaggio del buongiorno lo imporrei con una legge, è troppo bello, è tipo “ho aperto gli occhi e nei miei pensieri c’eri tu”.

Oggi e tutte le mie giornate sarebbero uguali se non ci fossi tu a renderle speciali. Buongiorno amore mio!

Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante. (Charles M. Schulz, Peanuts)

Noi due che prendiamo il caffè, io che ti passo lo zucchero e tu che mi adolcisci il cuore. Ecco, questo sarebbe un buongiorno.

È vero che il buon giorno si vede dal mattino: la prima cosa che ho visto stamattina sei state te!

La vita da single è bella ma buongiorno amore ogni mattina non si batte.

Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia

L’ultimo desiderio che la notte mi culla

Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto

La storia più incredibile che conosco. (Max Pezzali, Eccoti).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG