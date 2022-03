App per risolvere i problemi di matematica: le migliori applicazioni per riuscire a risolvere tutti i problemi più complicati.

“La matematica non sarà mai il mio mestiere“, cantava Antonello Venditti. E forse non lo sarà nemmeno per molti di noi. A volte però, per scuola o per mille altri motivi, dobbiamo per forza averci a che fare, e capirla non è solo importante, ma spesso fondamentale. Se proprio non sai dove mettere le mani, fortunatamente può arrivare in tuo soccorso la tecnologia. Sono infatti molte le app per risolvere i problemi di matematica disponibili sugli store dei nostri smartphone. Applicazioni spesso semplici e funzionali, altre volte più complicate ma anche più complete, in ogni caso in grado di darci un supporto straordinario per venire a capo dei problemi più intricati. Scopriamo insieme quali sono le migliori.

Le migliori app per risolvere i problemi di matematica

Fermo restando che spesso questi strumenti devono restare una base per aiutarci nello studio, e non devono in alcun modo sostituire del tutto la nostra volontà di apprendere, di app che potrebbero venire in nostro soccorso per affrontare la matematica ce ne sono davvero molte.

applicazioni social su smartphone

Una delle migliori applicazioni per risolvere i problemi di matematica gratis è ad esempio Photomath. Disponibile per Android ed Apple, permette di trovare la soluzione per espressioni algebriche, equazioni e disequazioni di qualunque tipo, sistemi di equazioni, logaritmi, funzioni e tanto altro ancora. Un’applicazione completa in tutto e per tutto, che soddisferà sia chi cerca app per risolvere problemi di matematica elementari sia chi vuole invece uno strumento in grado di affrontare i problemi più ardui. Gratuita di base, mette a disposizione una versione premium per spiegazioni più approfondite.

C’è poi Risolvi espressioni, un’app disponibile su tutti gli store e che consente, come suggerisce il nome, di risolvere espressioni numeriche e letterali di ogni genere, anche con frazioni e potenze, mostrando tutti i passaggi attraverso i quali si può pervenire alla soluzione corretta.

Se poi questi due strumenti non ti soddisfano, puoi provarne anche molti altri: da OneMath a Microsoft Math Solver, senza sottovalutare 6284 Calc, un’applicazione che promette di non farti memorizzare più alcuna formula in vita tua, l’ideale anche per risolvere problemi di geometria, chimica e fisica.

telefono smartphone schermo

App per risolvere problemi di matematica finanziaria gratis

In età adulta potrebbero però non essere i problemi elementari ad affliggerti, bensì quelli finanziari. Come per tutte le altre materie che compongono la matematica, tra cui la geometria (da affrontare con altre app ancora), anche per questo tipo di problemi esistono tante applicazioni in grado di fornire grande supporto.

La più utilizzata è Calcolatrice Multifunzione, app disponibile per Android e che permettere di affrontare calcoli matematici di vario genere, tra cui quelli del settore finanziario: dal calcolo dello sconto alle rate dei prestiti. Per iOS la soluzione migliore potrebbe essere invece Calc Pro +. In alternativa è disponibile per entrambi i sistemi Calcolatrice finanziaria, un’app davvero funzionale e in grado di supportare ogni nostra necessità di calcolo.

Esistono app per risolvere problemi di matematica online?

Se anche tu ti stai ponendo questa domanda, la risposta fortunatamente è sì. Più che un app, è un vero e proprio sito: Risolviespressioni.it, versione web dell’app già citata qualche riga più su. Digitando l’indirizzo suggerito, è possibile risolvere i problemi di aritmetica con cui stiamo lottando anche senza dover effettuare alcun download sul nostro telefono. Resta però necessario avere una connessione internet a disposizione.

