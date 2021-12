App per risolvere i problemi di geometria: quali sono le migliori app per trovare una soluzione ai propri problemi di geometria.

Non hai mai amato la matematica? Aritmetica, algebra e geometria per te sono sempre state degli incubi? Non riesci a risolvere un problema complesso e questo ti fa aumentare l’ansia in vista del prossimo compito in classe? Non fasciarti la testa prima di rompertela! Oggi risolvere i problemi non è più impossibile, anche da soli. Basta lasciarsi aiutare da qualche software. Scopriamo insieme quali sono le migliori app per risolvere i problemi di geometria.

App per risolvere problemi di geometria online

Non c’è bisogno di troppi accorgimenti per poter utilizzare questi strumenti utilissimi. Basta munirsi di uno smartphone e di una buona connessione. Basta solo questo per poter utilizzare le app per risolvere i problemi di geometria gratis, come Risolvi geometria, disponibile tanto per Android quanto per iOS.

Ragazza con smartphone

Si tratta di una semplicissima app in grado di aiutare gli studenti, specialmente quelli della scuola primaria o secondaria, a venire a capo anche dei problemi più complicati di geometria analitica. Grazie a un’interfaccia molto intuitiva, può essere utilizzata da tutti e permette di arrivare alla soluzione in pochissimi tap. Cercala sugli store, e dopo aver fatto il download vedrai comparire nella schermata diverse figure geometriche, dai triangoli ai quadrati, dai parallelogrammi a trapezi. Scegli la forma geometrica di tuo interesse e inerisci i dati in tuo possesso per poter trovare la giusta soluzione. Una splendida applicazione per risolvere i problemi di geometria che può essere utilizzata anche nella sua versione desktop direttamente da computer.

Un’altra app molto utilizzata è GeoGebra Geometria, soluzione gratuita disponibile per Android o iOS. Dopo averla installata, aprila e utilizza gli strumenti in alto per disegnare la figura geometrica che ti serve. Poi inserisci le caratteristiche e i dati in tuo possesso e pigia sulla calcolatrice per risolvere il tuo problema. Più difficile a dirsi che a farsi!

App per risolvere problemi di geometria analitica e solida

C’è poi Geometria Calculator, altra app gratuita ma con pubblicità, che possono essere saltate acquistando la versione pro a 5,49 euro. Come per le precedenti applicazioni, scegli la figura geometrica di tuo riferimento, clicca sull’icona del lilbro o presi sull’incona del triangolo con l’ingranaggio per inserire i dati in tuo possesso e calcolare l’incognita richiesta dal problema.

Se nessuna di queste applicazioni ti convince, puoi optare per Geometryx o Geometria Helper, app per Android molto complete, o Mageometry 3D, app disponibile solo per Apple. Un’app che rende facilmente reperibili le principali formule geometriche e riesce a risolvere anche i più complicati problemi di geometria solida. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere quella che fa per te.

