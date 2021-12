Come vedere se un’auto è assicurata? Vediamo tutte le modalità possibili, anche online, e scopriamo se questa prassi è consentita dalla legge.

L’assicurazione dell’automobile, oltre ad essere obbligatoria per legge, è anche una copertura che consente ai proprietari di avere le spalle coperte in caso di incidenti. Vediamo se è possibile vedere se un’auto è assicurata e come fare, online e non, per scoprire ciò che ci interessa.

Come vedere se un’auto è assicurata?

Dal 2015 non è più obbligatorio esporre sulla propria automobile il tagliando che ne certifica la copertura assicurativa. Nonostante ciò, l’assicurazione continua ad essere indispensabile per tutti i proprietari di mezzi di trasporto. In caso di incidenti, infatti, è la cosiddetta RCA (Responsabilità civile autoveicoli) a coprire gli eventuali danni a cose o persone. E’ bene sottolineare fin da subito che chiunque può vedere se l’auto risulta assicurata o meno. La legge, infatti, non ha nulla in contrario a verifiche di questo tipo. Affinché si possa procedere, però, è necessario essere in possesso del numero di targa del mezzo in questione. Senza questa informazione è pressoché impossibile scoprire se una macchina è assicurata.

Un controllo assicurazione auto online rapido si può effettuare tramite il Portale dell’Automobilista. Spazio virtuale messo a disposizione gratuitamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consente di verificare la copertura RCA di tutti i veicoli e i ciclomotori immatricolati sul suolo italiano. Basta inserire il numero di targa nell’apposito format e il gioco è fatto. Se compare la scritta “Il veicolo non risulta in regola con gli obblighi assicurativi RCA“, significa che il mezzo non è coperto da assicurazione.

Oltre al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci sono anche app per vedere se un’auto è assicurata. Vi basterà controllare negli store dedicati alle applicazioni del vostro smartphone o tablet per trovare quella adatta alle vostre esigenze. Anche in questo caso è necessario conoscere il numero di targa del veicolo in questione.

Come vedere se un’auto straniera risulta assicurata

Se avete fatto un controllo targa – assicurazione tramite uno dei metodi sopra indicati e non avete ottenuto risultati, è probabile che il veicolo in questione sia stato immatricolato fuori dall’Italia. In casi come questi, infatti, la procedura da seguire è completamente diversa. E’ la CONSAP, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, ad offrire un programma per vedere se un’auto è assicurata. Bisogna inviare una richiesta tramite email e seguire la procedura che viene indicata. Tutto si svolge online, ma è bene sottolineare che la CONSAP è in grado di fornire dati solo su vetture immatricolate all’interno dell’Unione Europea. In ogni caso, quanti volessero procedere con una richiesta fisica, sia per veicoli italiani che non, possono recarsi presso la Motorizzazione della propria città.

