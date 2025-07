Buonanotte di Ernia, il significato: “Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina”

Qual è il significato di Buonanotte di Ernia? La canzone è autobiografica e racconta la delicata esperienza dell’aborto.

Buonanotte è una delle canzoni più belle e profonde di Ernia. Il testo è un pugno nello stomaco ed è scritto come se fosse una lettera a un bambino mai nato. Non si tratta, però, di una missiva qualsiasi, ma di quella che il rapper ha scritto per suo figlio: scopriamo il significato e il testo.

Buonanotte di Ernia: il significato della canzone

Uscita nel 2022, Buonanotte di Ernia è contenuta all’interno del disco Io non ho paura. Scritta dallo stesso artista, la canzone è autobiografica e si presenta come una lettera a un bambino mai nato. Matteo Professione – questo il nome all’anagrafe del rapper – l’ha scritta in un momento molto particolare della sua vita, dopo che lui e la compagna Valentina Cabassi hanno deciso di abortire. Il brano, anche se ruota attorno a un tema controverso, ha un significato profondo.

“La mamma si è ripresa dopo un po’ nonostante

Questo sia uno di quei fatti che fa l’anima pesante

E in genere il dolore passa, serve pazienza

Ma alcuni vengon colpiti con molta meno clemenza di altri“.

Ernia parla direttamente con quel bambino, un maschietto, che lui e Valentina non si sono sentiti di accogliere. Una decisione difficile da prendere, ma ancor più dura da affrontare dopo l’aborto.

“Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina

Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo

E sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo“.

Nel mese di luglio 2025, Ernia e Valentina sono diventati genitori della prima figlia. Il nome della piccola è Sveva, proprio come aveva previsto il rapper in Buonanotte.

“Mi sveglierò domani e tu non ci sarai

Ma, quando cerchi me e cerco te, tu lo sai

Dove potrai trovarmi nei miei sogni che poi

È lì che vedo te e vedi me come vuoi“.

Buonanotte di Ernia è una canzone profonda, che descrive alla perfezione i sentimenti che si vivono quando si sceglie di interrompere una gravidanza. Tristezza, sensi di colpa e paura, ma anche la consapevolezza di non volersi ritrovare ad amare “perché devo“.

Ecco il video di Buonanotte di Ernia:

Buonanotte: il testo della canzone

C’era silenzio in auto mentre guidavo per l’ospedale

Era la terza volta che accompagnavo tua madre

Era giugno, clima mite, visite di controllo…

