Vacanze, il giorno peggiore per partire: gli esperti ti dicono come evitare il traffico

Gli esperti consigliano di non mettersi in viaggio per le vacanze in un giorno specifico: come evitare, al meglio, il traffico.

In estate, milioni di italiani organizzano le proprie vacanze anche se, c’è da dire, non tutti i giorni della settimana sono uguali quando si tratta di mettersi in viaggio. Le analisi condotte sulle principali direttrici di traffico e le statistiche di prenotazione di voli e treni, infatti, mostrano un dato molto importante: è bene, infatti, non partire in uno specifico giorno della settimana, in quanto è il peggiore per partire: ecco qual è.

Il peggiore giorno per partire per le vacanze: lo rivelano gli esperti

Secondo le rilevazioni aggiornate al 2025, il venerdì rappresenta il giorno in cui si verifica il maggior numero di criticità, legato alla rete viaria e nei principali snodi di trasporto.

Decidere di iniziare le ferie o un fine settimana lungo proprio di venerdì, infatti, sarebbe una pessima idea, in primis per il traffico elevato presente sulle strade: inoltre, in tale giorno, aumentano anche i tempi di attesa negli aeroporti e viene a mancare la puntualità dei treni.

famiglia valigie vacanza

Nello specifico, le autostrade che collegano le grandi città alle località balneari e montane risultano spesso congestionate già dalle prime ore del pomeriggio.

La causa principale di questo sovraccarico è da attribuire all’intreccio tra mobilità turistica e pendolarismo. Il venerdì, infatti, rappresenta ancora una giornata lavorativa per molti italiani, motivo per cui il traffico ordinario si unisce a quello generato dai viaggiatori in partenza.

Come evitare il traffico e viaggiare più comodi

Le compagnie aeree e ferroviarie registrano un picco di prenotazioni proprio in corrispondenza del venerdì, pertanto è ancora più difficile trovare soluzioni economiche ed orari comodi.

Per chi desidera viaggiare in modo più sereno ed ottimizzare i tempi, gli esperti consigliano di evitare le partenze il venerdì.

Le giornate di giovedì e sabato sono, di solito, quelle meno affollate e consentono una mobilità più fluida. Anche gli orari di partenza possono fare la differenza: il traffico, inoltre, può essere evitato anche scegliendo di partire durante le prime ore del mattino o in tarda serata.

Infine, è consigliabile anche utilizzare app e strumenti di monitoraggio del traffico in tempo reale, così come prenotare con anticipo treni e voli.