Qual è il significato di Désolée di Anna Pepe? Il singolo è un inno di orgoglio e indipendenza, mascherato da un club banger estivo.

Anna Pepe in Désolée utilizza un sound reggaeton/pop elettronico per lanciare un messaggio potente: la donna non si scusa per essere sé stessa. Con un mix di fragilità emotiva e determinazione, la canzone diventa un manifesto di autostima e autenticità, uno dei temi centrali del panorama femminile urbano italiano 2025.

Désolée di Anna Pepe: il significato della canzone

Uscita il 13 giugno 2025, sotto etichetta EMI, prodotta da Young Miles (alias Miles), Désolée di Anna Pepe è il brano che inaugura l’estate 2025 della trapper a un anno dall’album Vera Baddie (quadruplo platino). Già spoilerato su TikTok da Anna, ha conquistato le playlist estive e scalato le classifiche, debuttando in vetta alla Top Singoli FIMI.

Nel ritornello e le strofe iniziali, Anna si confessa “persa” in una festa, arriva al terzo mescal e va a cercare il suo ex. Questo passaggio racconta il conflitto tra la spontaneità delle serate e il ripensare all’amore passato, anche quando si è nella folla.

“Mi sono persa dentro questa festa

Ti son venuto a cercare dopo il terzo mescal”.

Nonostante la propensione a lasciarsi prendere, emerge una forza fiera: “Non c’è nessuno che può domare una leonessa”. Il titolo francese “désolée” (“scusa”), diventa un rovesciamento semantico: Anna proclama orgogliosamente “Io non chiedo scusa, non sono désolée”.

Il testo si alterna tra la voglia di cedimento e la fermezza, come quando dice:

“Non ti scrivo nemmeno se ad agosto vedo cadere la neve”.

La risposta al suo ex è irriverente e indipendente:

“Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te…

Se ci incontriamo, non è casualità”.

La narrazione ricorre all’ironia anche nel dettaglio estetico: banconote da 50 lanciate in aria, foto Dior e tavoli sopra le righe. Désolée è un’affermazione di indipendenza emotiva e un’ode al sentirsi liberi, senza rimorsi, pur tra le luci e le tentazioni delle serate. Un mix di festa e introspezione che rende Anna Pepe una voce originale e amatissima nel panorama italiano.

Ecco il video di Désolée di Anna Pepe:

Désolée: il testo della canzone

[Intro]

(Mhm-mhm-mhm)

È la baddie con MILES

(Mhm-mhm, mhm-mhm)

Yeah



Continua per il testo integrale