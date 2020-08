Minimal nel design, ma prezioso nella sua manifattura: il bracciale tennis di diamanti resta il top jewel dell’alta gioielleria. Ecco le sue origini, la storia e i modelli trend.

Flessibile, definito serpentino per la sua mobilità, minimal ma allo stesso tempo prezioso e femminile: il bracciale tennis è quel gioiello che riesce ad incontrare i gusti delle più ricercate, ma anche di chi al polso non ama bracciali appariscenti. Ciò che però ha reso ancora più incredibile l’iconicità e le origini di questo bracciale d’alta gioielleria, amatissimo negli anni ’20 ma apprezzato ancora oggi, è la storia che c’è dietro il suo nome stesso

Braccialetto diamanti e zirconi

.

Bracciale tennis: significato e origini

Il primo bracciale di diamanti a diventare famosissimo, e alla cui dicitura si aggiunse anche la denominazione tennis è stato quello di Chris Evert, una super campionessa di tennis, guerriera ma attenta anche alla sua femminilità in campo.

Braccialetto tennis luccicante

Il bracciale di diamanti infatti è stato sempre il suo amuleto portafortuna, ed ecco perché durante una partita, un match particolarmente intenso del 1987 degli U.S. Open Tennis , fermò il gioco quando perse il suo braccialetto. Affermò che il gioco non sarebbe ripreso se non si fosse trovato il suo prezioso.

Da quel momento furono molti i gioiellieri che videro giungere nei propri negozi persone che rintracciavano e richiedevano quel tipo di gioiello, definendolo appunto come bracciale tennis, in riferimento al contesto che lo aveva messo in risalto.

Prezzi e modelli del bracciale tennis: Tiffany, Swarovski e Pandora

Prima ancora che la campionessa di tennis Chris Evert puntasse i riflettori su questo modello, c’è da dire che già negli anni ’20 fosse particolarmente apprezzato e che venisse indossato insieme a modelli simili per creare così una sorta di disegno di diamanti sul polso.

– Nel corso del tempo naturalmente l’alta gioielleria, sempre fedele al design flessibile e minimal, ha tuttavia cercato di proporre anche dei modelli nuovi e originali. Il classico per eccellenza resta quello Tiffany, nel suo noto modello Victoria, che costa 19.200 euro.

– In una versione ancora più comoda, dandogli un tocco easy chic, è quello Swarovski. Due linee doppio strato di swarovski e un cinturino che si chiude con un prezioso cordino che rende il braccialetto anche regolabile. A prova di regalo, anche per il suo prezzo di 99.99 euro.

– Sottilissimo e davvero per tutte le tasche è il modello di Stroili, che rispetta la forma classica e originaria. In argento e zirconi, ha una chiusura impreziosita in filamenti d’argento, semplice ed essenziale. Il prezzo è di 59.99 euro.

– E per chi ama il tocco glamour e ricercato, il bracciale tennis di Pandora è uno spettacolo per chi occhi: chiusura regolabile e maglia sottile, si ispira al mare con i suoi cristalli verde e blu ghiaccio. Il prezzo è di 129 euro.