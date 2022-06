A mano o a tracolla le maxi borse sono le it-bag comode della stagione estiva, un mix di estetica ricercata e funzionalità.

La direzione della moda è molto chiara: fare della tendenza comfy un punto di partenza per capovolgere l’idea secondo cui funzionale non fa rima anche con il bello. E le borse più trendy di questa stagione estiva ne sono la prova più evidente, così che gli stilisti hanno preso l’estetica ricercata e preziosa delle pochette e la funzionalità delle maxi bag – quelle adorabili borse che ci fanno viaggiare leggere ma ci permettono di portarci dietro davvero tutto – e ne hanno fatto delle maxi pochette pronte a farsi portare sotto braccio come cuscini o che si lasciano portare a tracolla, avvolgenti come un soprabito. Ed ora quelle borse così originali che abbiamo visto sfilare sulle passerelle estive sono pronte ad entrare nella nostra quotidianità, con i loro colori e le loro forme imprevedibili e amplificate.

Le borse dell’estate 2022, i modelli maxi avvistati in passerella di Louis Vuitton, Bottega Veneta, Stella McCartney

Concorrente della mini bag a mezzaluna, perfetta alternativa alle clutch da sera, le maxi pochette sono le bag più trendy e accattivanti di questa stagione estiva 2022, che rovesciano l’idea secondo cui la handbag da portare letteralmente a mano non è da riservarsi esclusivamente alla sera.

Siamo noi a decidere come portarle a seconda delle nostre esigenze, anche in una giornata di shopping: a mano, sottobraccio, tirandone fuori a sorpresa la tracolla o un cinturino da avvolgere intorno al polso come se fosse un bracciale. Così come abbiamo visto fare alle modelle sulle passerelle di Louis Vuitton, di Bottega Veneta, che libera questo modello da ogni possibile rigidità, così morbida da poterla portare come un sacchetto, e di Stella McCartney, che propone il classico modello shopper ma con manici più corti.

Le maxi pochette di Zara, Mango e Stradivarius: i modelli estivi trendy e low cost

I marchi del fashion retail si ispirano alla tendenza delle it-bag delle passerelle e le declinano in un dress code più fresco ed estivo, come Zara che propone la shopper in un modello dalla struttura imbottita con manici corti, da portare sotto il braccio o anche a tracolla. Morbida e chic, perfetta su look da giorno e da sera, uno di quegli accessori passepartout del guardaroba.

Mango declina il concetto di comfy alla massima potenza, proponendo maxi shopper rettangolari in iuta o in spugna, che piegate su se stesse possono essere portate anche a mano, mentre Stradivarius riscopre stampe e pattern dal sapore anni ’90 rielaborati in effetto color block e punta sulla texture crochet.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG