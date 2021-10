Handbag, pratiche borse a tracolla, dalle forme e dai colori variegati, per un autunno allegro ed elegante all’occorrenza.

Da portare a mano come un prezioso bauletto o da indossare a tracolla al volo, pratiche e dinamiche come piaceva a Coco Chanel, ma sempre coloratissime: il colore è il focus principale delle borse di quest’autunno 2021, che si divertono a giocare e mixare colori basic, ma anche a rubare le nuance dell’autunno ed esplorarle. Dall’arancio si arriva fino al rosso, ripercorrendo le tante e variegate sfumature del colore delle passione, fino a sfiorare anche il rosa o il fucsia: c’è tanta voglia di vivere a colori le giornate, tra lavoro e tempo libero, ed un accessorio indispensabile come la borsa non poteva che esserne il perfetto interprete.

Borse autunno/inverno 2021: Max Mara, Versace, Gucci, Valentino

Le it-bag restano la principale ispirazione da cui partire: sono le borse firmate dai grandi marchi che delineano le forme e i colori destinati a dettare tendenza, spesso anche ben oltre la stagione. L’alta moda è d’accordo su due punti in materia di colore: il bianco e il nero come colori indiscussi di eleganza, anche in versione bicolor, e sul rosso, colore di passione, dell’energia, di quella vivacità che rende speciale ogni nostra giornata. La pelle invece è il tessuto trendy indiscusso della stagione.

– Così questo ballo della vita si condensa nella borsa Whitney di Max Mara, un classico dei classici, da portare a mano o a tracolla in un versione borgogna, da abbinare senza mezze misure con un rosso acceso e sexy. La tendenza è proprio quella di giocare, osare con il rosso vivo, accostandolo a colori tenui come l’azzurro o neutri come il beige, dando vita anche a giochi multicolor come Versace.

– Gucci invece preferisce le nuance nude e crude, riproponendo un classico come la Jackie con dettagli in color oro e la Gucci Diana con i manici in bambù entrambe in nero per chi cerca una it-bag monumentale, ma senza dimenticare questa devozione al rosso espressa ancora una volta dalla Jackie, che per la sua eleganza predilige una sfumatura che vira verso il bordò.

– Per Valentino la bag ideale è una shoulder bag che mixa la ricercatezza di una pochette e la praticità di una bisaccia, impreziosita del logo della maison dorato in bella vista: nera fuori, rossa dentro, è la massima espressione del glamour che incontra l’anima rock della linea Studsign, con la tracolla ricoperta da borchie color oro.

Tendenze moda 2021: la bag si abbina alle nuance delle scarpe, anche a contrasto

Il tocco di classe e glam delle tendenze moda di quest’anno è abbinare la borsa alle scarpe, quasi riscoprendo un vecchio diktat che in realtà forse non è mai passato inosservato. Ma fate bene attenzione: non vuol dire che deve trattarsi del medesimo colore, ma un invito a giocare con i contrasti e le sfumature. Ad esempio ad una borsa rosa possiamo abbinare una scarpa rossa, ad una borsa nera perché non giocare indossando delle scarpe bianche come in questo look Tod’s?

– Anche I look total black o total white entrano tra gli outfit inspo su cui puntare in occasione di feste o serate, ed in questo grandi lezioni ci sono state trasmesse in questi ultimi mesi di Balenciaga, perché l’invito è quello di seguire le scie e le ispirazioni, ma trovare la maniera di farle proprio per esprimere completamente la propria personale attraverso la moda, oltre che con i colori.