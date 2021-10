L’abbinamento dei colori dei vestiti non è una passeggiata per tutti. Scopriamo le regole d’oro per non sbagliare neanche un look.

Vi è mai successo di rimanere ore ed ore davanti all’armadio con un dubbio amletico sull’abbinamento dei colori dei vestiti? Prima o poi succede a tutti di non essere convinti delle tonalità di un look. Fortunatamente, ci sono alcune regole d’oro che evitano di commettere scivoloni di stile memorabili.

Abbinamento colori vestiti: le regole per non sbagliare

Per qualcuno gli abbinamenti dei colori dei vestiti sono un gioco da ragazzi, mentre per altri una vera e propria tragedia. A meno che abbiate un guardaroba total black, anche voi vi sarete trovati almeno una volta davanti a qualche dubbio di stile. Mixare le colorazioni, infatti, non è così semplice come sembra. Eppure, ci sono alcune regole d’oro che vale la pena tenere bene a mente. Il primo trucco, senza ombra di dubbio, è memorizzare la frase: se esiste in natura significa che va bene. Se, ad esempio, non sapete se abbinare un pullover giallo ad un pantalone nero, o viceversa, pensate all’ape e datevi una risposta. Mai mescolare più di tre colori: lo scivolone è dietro l’angolo.

Un’altra regola d’oro è farsi guidare all’accostamento dei colori abbigliamento utilizzando il cerchio di Itten. In base al colore di partenza di un capo potrete trovare tutte le varianti cromatiche possibili. Ricordate, poi, che il nero e il bianco possono essere abbinati a qualsiasi altra tonalità, tranne che il marrone e il blu per il nero. Pertanto, quando avete un dubbio e volete essere certi di non sbagliare, aggiungete il nero o il bianco. Per quel che riguarda i tessuti a fantasia, invece, cercate di accostare quelle che sono simili, ma con le tonalità a contrasto.

Come abbinare i colori nell’abbigliamento: la tabella

Oltre a memorizzare le semplici regole sull’abbinamento dei colori abbigliamento, potete anche sfruttare la classica tabella che indica le combinazioni delle singole tonalità. Se non siete esperti del settore, però, farete fatica a memorizzare tutto correttamente. Ecco come abbinare i colori:

Beige con blu, marrone, smeraldo, nero, rosso e bianco;

Grigio con fucsia, rosso, viola, rosa e blu;

Rosa con marrone, bianco, verde menta, oliva, grigio, turchese e azzurro;

Fucsia con grigio, giallo-marrone, lime, verde menta e marrone;

Rosso con giallo, bianco, fulvo, verde, blu e nero;

Rosso Pomodoro con ciano, verde menta, sabbia, bianco crema e grigio;

Rosso Ciliegia con azzurro, grigio, arancio chiaro, sabbia, giallo chiaro e beige;

Rosso Lampone con bianco, nero e rosa damascena;

Marrone con ciano brillante, crema, rosa, fulvo, verde e beige;

Marrone Chiaro con giallo pallido, bianco crema, blu, verde, viola e rosso;

Marrone Scuro con giallo lime, ciano, verde menta, viola-rosa e lime;

Marrone Rossastro con rosa, marrone scuro, blu, verde e viola;

Arancione con ciano, blu, lilla, viola, bianco e nero;

Arancione Chiaro con grigio, marrone e oliva;

Arancione Scuro con giallo pallido, oliva, marrone e ciliegia;

Giallo con blu, lilla, ciano chiaro, viola, grigio e nero;

Giallo Limone con rosso ciliegia, marrone, blu e grigio;

Giallo Pallido con fucsia, grigio, marrone, sfumature di rosso, marrone giallastro, blu e viola;

Giallo Dorato con grigio, marrone, azzurro, rosso e nero;

Oliva con arancio, marrone chiaro e marrone;

Verde con marrone dorato, arancio, verde insalata, giallo, marrone, grigio, crema, nero e bianco crema;

Verde Insalata con marrone, marrone giallastro, fulvo, grigio, blu scuro, rosso e grigio;

Turchese con fucsia, rosso ciliegia, giallo, marrone, crema e viola scuro;

Colori Elettrici con giallo oro, marrone, marrone chiaro, grigio e argento;

Ciano con rosso, grigio, marrone, arancione, rosa, bianco e giallo;

Blu Scuro con lilla chiaro, ciano, verde giallastro, marrone, grigio, giallo pallido, arancione, verde, rosso e bianco;

Lilla con arancio, rosa, viola scuro, oliva, grigio, giallo e bianco;

Viola Scuro con marrone dorato, giallo pallido, grigio, turchese, verde menta e arancio chiaro.

Ai colori sopra enunciati mancano il bianco e il nero che, come abbiamo già sottolineato, si abbinano a tutte le tonalità. E’ bene sottolineare ancora una volta che, se non sapete come abbinare i colori dei vestiti, usate il black and white: non sbaglierete.