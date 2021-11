Black Friday, Black weekend e Cyber Monday, tante le piattaforme con promozioni fashion fino al 30 Novembre.

Ormai il tanto atteso Black Friday in realtà sappiamo bene che si è trasformato in un’occasione per fare acquisti, compresi i regali di Natale, fino alla fine di Novembre: molte sono infatti sono le piattaforme online che in concomitanza con il Cyber Monday hanno deciso di prolungare le occasioni fashion fino al 30 Novembre. Se avete voglia di fare un acquisto importante, il venerdì nero e i giorni a seguire sono il momento perfetto per concedervi anche prodotti d’alta firma.

Il Black Friday di Luisaviaroma: i marchi d’alta moda scontati fino al 40% di sconto

Se avete voglia di fare un regalo importante, di lusso e super fashion a qualcuno che vi è particolarmente caro o a voi stessi, il 40% di Luisaviaroma da poter inserire al checkout del vostro carrello, probabilmente è l’occasione che aspettavate da sempre perché potrete scegliere qualsiasi capo desideriate, esclusi quelli segnalati con una stella e su quelli già scontati.

Ampia anche la selezione beauty del sito, dove i prodotti sono scontati fino al 40% ma con una selezione che indica di volta in volta quanto riceverete di sconto al checkout. Tra le occasioni segnaliamo alcuni pezzi della collezione beauty Tom Ford, come palette ombretti e rossetti liquidi, o confezioni prestigiose come quella Jo Malone.

Su Luisaviaroma la grande opportunità è quella di poter trovare anche prodotti che generalmente si fa difficoltà a trovare nelle profumerie italiane – come lo spray protettivo per capelli Balmain, per fare un esempio – e che magari pur se ordinabili dall’estero non hanno costi di consegna convenienti. Andate quindi a caccia dei prodotti più particolari a trasformare il Black Friday in un’occasione unica.

Hunter: gli stivali resistenti alla pioggia più trendy scontati fino al 30%

Sappiamo bene cosa significa accorgersi che nella scarpiera con l’arrivo della pioggia ci si scontra di fronte ad una verità: non avere le scarpe adatte a fronteggiare la stagione delle piogge e le giornate invernali uggiose dove il tempo è scandito dalle perturbazioni. E se siete di quelle che ancora non avete ceduto alla tentazioni acquistare un paio di stivali anti-pioggia, con gli sconti Black Friday di Hunter vale la pena pensare a questo piccolo investimento.

Resistenti, di altissima qualità, gli Hunter sono riusciti a donare ai classici stivali da pioggia quel tocco trendy e colorato che li rende piacevoli da indossare anche nelle giornate serene, semplicemente per dare al nostro look un tocco originale. In occasione del venerdì nero tutto il sito è al 20%, ma fino al 29 Novembre visitate il sito giornalmente, perché ogni giorno un modello diverso viene scontato anche del 30%.

