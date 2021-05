Dopo più di 25 anni insieme, Bill e Melinda Gates hanno annunciato la fine del matrimonio ma quale sarà il destino della loro fondazione?

Dopo 27 anni di matrimonio, tre figli e una fondazione annoverata fra le più ricche e fra le più influenti al mondo (dal patrimonio complessivo di 51 miliardi di dollari dichiarato a fine 2019) Bill e Melinda Gates hanno pubblicamente annunciato la fine del loro matrimonio. La coppia, attraverso un post su Twitter, ha così annunciato che dopo una lunga riflessione, è giunta alla conclusione di porre fine alla loro storia d’amore ma adesso tutto il mondo si interroga sul futuro della loro fondazione.

Bill e Melinda Gates: fondazione e divorzio

“Dopo molte riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio”. E’ iniziato così l’annuncio via Twitter di Bill e Melinda Gates in cui la coppia ha raccontato al mondo intero la fine di un amore. “Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con lo scopo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva”.

La loro fondazione vanta infatti uffici in tutto il mondo: Stati Uniti, Cina, Africa, India e Germania. Nata nel 2000, si occupa di attività caritatevoli come la distribuzione di medicine, dei vaccini e della vita dei bambini in zone povere del mondo, dal 2008 (anno in cui Bill Gates decise di lasciare Microsoft) la fondazione ha avuto una forte e rapida espansione.

Cosa ne sarà della fondazione di Bill e Melinda Gates?

L’imprenditore e filantropo statunitense quell’anno decise infatti di lasciare la gestione della Microsoft per dedicarsi a tempo pieno e assieme a sua moglie, allo sviluppo della fondazione ed ecco cosa ha rivelato in merito al futuro di questa dopo la fine del suo matrimonio:

“Continuiamo a credere insieme in questa missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa prossima fase della nostra vita“.