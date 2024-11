Bianca Balti prosegue il suo percorso di cure contro la malattia: la modella aggiorna i fan sulla chemioterapia.

Continua la dura battaglia di Bianca Balti contro la malattia: la top model sta affrontando il percorso di chemio.

La modella nelle ultime ore ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento sul suo percorso contro il tumore alle ovaie, diagnosticato lo scorso settembre al terzo stadio. Scopriamo come sta adesso e come procede la terapia.

Bianca Balti: “Sono a metà del percorso”

“Sono ufficialmente a metà del mio percorso di chemio” ha annunciato attraverso i social, accompagnando le sue parole con una foto dall’ospedale, in cui appare senza capelli ma con il suo caratteristico sorriso.

Sin dal primo momento, Bianca ha scelto di vivere questa battaglia apertamente, documentando ogni tappa con sincerità e trasparenza.

Dai capelli rasati ai ricoveri ospedalieri, la modella di Lodi ha dimostrato come la vulnerabilità possa trasformarsi in forza.

Nelle sue storie ha anche condiviso una frase motivazionale di Rose Kennedy: “La vita non è una questione di traguardi, ma di momenti“.

Bianca Balti: tra terapie e lavoro

Nonostante le terapie debilitanti, Bianca non si ferma. Nei giorni scorsi, la modella ha fatto ritorno a Milano per partecipare a una campagna pubblicitaria per Ferragamo, a dimostrazione che la sua passione per il lavoro resta viva.

“La malattia mi ha tolto i capelli, ma non la mia ironia” ha scherzato la modella sui social.

Bianca aveva annunciato la diagnosi lo scorso settembre, promettendo di affrontare questa battaglia con determinazione. “Combatterò per me stessa, per le mie figlie e per tutti coloro che hanno bisogno di forza“, aveva dichiarato.

Oggi, a metà del percorso di chemioterapia, continua a rappresentare un simbolo di resilienza e speranza per milioni di persone. Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sul suo percorso di guarigione.