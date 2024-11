Mauro Icardi si lecca le ferite dopo la fine del matrimonio con Wanda Nara e si consola con la sua nuova fidanzata.

La fine burrascosa del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara è ancora pieno di colpi di scena. Mentre Wanda pare aver ritrovato l’amore con il rapper L-Gante, pare che anche il calciatore abbia voltato pagina e trovato una nuova fidanzata.

Il calciatore del Galatasaray è stato infatti avvistato in compagnia di Angela Burgos, un’avvocatessa penalista di 35 anni che sta seguendo la causa legale tra lui e la sua ex moglie.

Mauro Icardi: relazione con Angela Burgos

Secondo i media argentini, tra Icardi e Burgos ci sarebbe più di un semplice rapporto professionale. Il giornalista Luis Bremer ha rivelato che i due si sarebbero incontrati inizialmente per motivi lavorativi, ma il loro legame potrebbe essersi evoluto.

Mauro Icardi al Paris Saint Germain

“La prima volta che si sono visti, sono andati in un bar. Lei ha consigliato a Mauro di non presentarsi in udienza per evitare possibili fraintendimenti legali legati alla causa con Wanda Nara” ha dichiarato Bremer.

Mauro Icardi: crisi in famiglia e nella carriera

La separazione con Wanda Nara non ha solo influito sulla vita personale di Icardi, ma anche sulla sua carriera.

Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha espresso parole pesanti riguardo all’impatto della crisi familiare sulle performance del giocatore: “Se Mauro non avesse avuto problemi con la moglie, ora sarebbe diverso. È un ottimo padre, ma per rendere sul campo è fondamentale avere serenità in famiglia“.

Attualmente infortunato, Icardi si sta rilassando in Argentina con le figlie avute da Wanda Nara. Lontano dal caos mediatico, il calciatore sembra determinato a riprendere in mano la sua vita e a lasciarsi alle spalle le polemiche che hanno segnato il suo recente passato.

Che Angela Burgos sia davvero la persona giusta per aiutarlo a ritrovare la stabilità? Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la situazione.