Avete mai visto la casa di Bianca Atzei? Per vivere a Milano, la cantante ha scelto un nido accogliente, ma dal sapore decisamente chic. Scopriamo subito dove abita!

Bianca Atzei vive a Milano e nel capoluogo lombardo ha scelto una casa dal tocco glam e al tempo stesso semplice. Un nido dove non mancano dettagli originali e le coccole dei suoi amati amici a quattro zampe. Partiamo alla scoperta della sua abitazione, in cui trascorre parte del tempo libero dai suoi impegni artistici…. Pronti a vedere com’è fatta?

Dove abita Bianca Atzei: la casa della cantante a Milano

Bianca Atzei vive a Milano, e la sua casa è tutta da gustare. Sui social, specialmente su Instagram, se ne scoprono ampi scorci attraverso i post (video e foto) condivisi dall’artista sull’account dedicato al suo cane, Mela. Scopriamo così un meraviglioso pavimento dove dominano il bianco e il nero, e tanti altri dettagli approdati sui social…

Bianca Atzei: un nido d’amore con Stefano Corti

Insieme al compagno, Stefano Corti, la cantante Bianca Atzei risiede in un bellissimo appartamento nel cuore del capoluogo lombardo, dove spiccano alcuni elementi in legno – come le splendide travi a vista del soffitto – che si sposano perfettamente con il bianco delle pareti e del pavimento.

Tra selfie in solitaria e scatti di coppia, Bianca Atzei ha mostrato alcuni angoli della sua bella casa milanese, con un interessante vista sugli interni. Nella zona living, le linee essenziali dell’arredamento accolgono complementi dal sapore chic e ampi specchi vintage.

La cucina di Bianca Atzei

La cucina di Bianca Atzei è in perfetto stile minimal chic, interamente bianca e posizionata su un piano rialzato con open space che si affaccia sulla zona living.

Un video dell’artista, pubblicato su Instagram, mostra l’ambiente in tutta la sua bellezza e classe.