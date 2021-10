Dove si comprano le bacche di goji? Vediamo i negozi, sia fisici che online, dove è possibile acquistare il frutto dalle mille proprietà.

Apparse sulle nostre tavole da qualche anno, le bacche di goji non sono così facili da trovare, soprattutto per quanti vivono in piccoli contesti cittadini e non sono pratici di shopping online. Vediamo dove trovare le bacche di goji e scopriamo se il web è fornito di siti affidabili.

Bacche di goji: dove si comprano?

Dove comprare le bacche di goji? E’ questa una delle prime domande che si pongono coloro che si avvicinano per la prima volta al frutto dal colore rosso. Quanti vivono in città piccole e non hanno troppa dimestichezza con lo shopping online avranno qualche problemino in più. Nelle grandi località, invece, basta andare in un supermercato, in un negozio di cibi biologi, in erboristeria oppure in farmacia. Difficilmente, andando a fare compere dal fruttivendolo di un piccolo paesino di campagna potreste trovare ciò che cercate.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

C’è da sottolineare, però, che negli ultimi anni il consumo delle bacche di goji è aumentato molto, per cui potreste anche trovarle nel negozietto sperduto. Detto ciò, è bene saper riconoscere anche la qualità del prodotto offerto. Pertanto, quando dovete comprare il frutto rosso date uno sguardo anche all’etichetta. Dal Lidl all’Esselunga, passando per l’Eurospin e la Coop: le bacche si trovano in tutti i grandi supermercati.

Dove trovare le bacche di goji di qualità? In questo caso, la risposta cambia un po’. Per trovare un prodotto che potremmo definire ‘meno commerciale’, è necessario rivolgersi ad un negozio biologico, alla farmacia oppure all’erboristeria. In ogni modo, controllate sempre l’etichetta di ciò che state per mettere nel carrello della spesa.

bacche di goji

Bacche di goji: dove comprare online?

Per quel che riguarda lo shopping online, dove acquistare bacche di goji? Anche in questo caso, controllate sempre l’etichetta del prodotto che acquistate. Puntate alla qualità, anche a costo di spendere qualche euro in più. Se possibile, preferite la qualità Lyicum Barbarum, che è superiore rispetto alla Lycium Chinense. I frutti sono facilmente riconoscibili perché sono di dimensioni più grandi e di un rosso più acceso. Non solo alla vista, anche il gusto cambia: i Lyicum Barbarum sono molto più dolci degli altri e apportano maggiori quantità dei principi attivi.

Bacche di goji e dove comprarle online: Italgoji.it, Sorgentenatura.it, Fruttaebacche.it, Foodspring.it e Laboutiquedelbiologico.it. Ovviamente, anche in questo caso controllate l’etichetta e assicuratevi che il prodotto sia biologico e privo di additivi.