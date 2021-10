Come collegare AirPods al pc non apple: il metodo più semplice per riuscire a stabilire un collegamento tra gli auricolari e il computer.

Sei un appassionato di Apple e hai comprato da poco degli AirPods, i famosi auricolari wireless dell’azienda della mela, ma vorresti collegarli anche a un pc non Apple? Fortunatamente per te non solo è possibile, ma è anche piuttosto semplice. Basta sfruttare la connettività Bluetooth presente in tutti i computer, anche quelli che utilizzano il sistema operativo Windows. Andiamo a scoprire come poter collegare gli AirPods al pc.

Come collegare AirPods al pc Windows 10

Prima di addentrarsi nel metodo per connettere i tuoi auricolari al pc, è improtante sottolineare che gli AirPods sono concepiti per essere utilizzati soprattutto con i dispositivi Apple, e quindi alcune funzionalità potrebbero non essere supportate da un dispositivo con un sistema operativo differente.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/tecnologia-iphone-x-iphone-3068617/

Detto questo, vediamo come collegare gli AirPods al pc Windows 10. Per prima cosa dobbiamo premere andare su Impostazioni, cliccare su Dispositivi e su Bluetooth. A questo punto dobbiamo attivarlo e premere su Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo. Presa la custodia con le cuffiette all’interno sarà necessaria aprirla e avvicinarla al computer, per poi premere il tasto confugiurazione presente sul restro della confezione finché l’indicatore luminoso non lampeggi di bianco. A questo punto il pc dovrebbe rilevare gli auricolari, e cliccando sulla loro icona dovrebbe stabilirsi un collegamento.

Se ti stai chiedendo come collegare gli Airpods al Mac, ti basterà cavvicinare la custodia con gli auricolari all’interno al computer, cliccare sull’icona delle Preferenze di Sistema e poi sulla voce Bluetooth. Dopo aver individuato nell’elenco dei dispositivi le tue cuffiette basterà cliccare su Connetti e il gioco è fatto.

Come collegare AirPods al pc non apple senza bluetooth

Hai acquistato le cuffiette della Apple, le hai anche pulite in maniera approfondita, e adesso vorresti collegarle al tuo pc ma non sei in possesso del bluetooth sul dispositivo? Questo può capitare con qualche computer un po’ datato. Purtroppo, il problema non è superabile, se non tramite l’acquisto di un hardware esterno. Il collegamento non può infatti stabilirsi in altro modo.

Per ovviare alla mancanza, dunque, dovrai ricorrere a un adattatore bluetooth USB, una chiavetta che si collega a una delle porte del computer e che fornisce a quest’ultimo la connettività. Per tua fortuna ne esistono tanti e di diverse marche, a un prezzo decisamente accessibile (una decina di euro). Una volta collegata e configurata, la chiavetta ti permetterà di connettere gli auricolari nello stesso modo già visto nel paragrafo precedente. Semplice, no?

Di seguito un video che ti spiegherà come poter collegare le cuffie al pc:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/tecnologia-iphone-x-iphone-3068617/