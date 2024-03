I retroscena dell’addio tra Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’ex calciatore ha svelato alcuni dettagli su tradimenti della showgirl.

Si torna a parlare di una delle storie più conosciute nel mondo dello spettacolo e dello sport, quella, finita, tra Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’ex calciatore ha raccontato al Corriere della Sera, i veri motivi della separazione tra lui e la nota conduttrice, confessando anche quello che sarebbe stato un tradimento della donna nei suoi confronti.

Bettarini, la confessione su Simona Ventura

Simona Ventura e Stefano Bettarini

Tra i vari passaggi dell’intervista, Bettarini ha voluto spiegare come, dopo l’addio dalla Ventura, sia passato lui come “donnaiolo” ma le cose sarebbero state diverse.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento“, le parole dell’ex calciatore.

Interessante anche in che modo Stefano scoprì del tradimento: “Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”, ha ammesso l’ex atleta.

Dopo il calcio i reality “per divertimento”

Dopo la storia con la Ventura e l’addio al calcio, Bettarini ha provato ad avventurarsi anche nel mondo dello spettacolo prendendo parte a diversi reality show: “Ho iniziato per divertimento, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza, la mia sincerità. Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine. Finché mi è piaciuto, l’ho concesso. Poi però non ho gradito il trattamento ricevuto nell’ultima esperienza”.

Successivamente anche il focus sul GF del 2020 dal quale fu cacciato per una bestemmia: “La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo. Dovevano trovare un pretesto e hanno trovato quello più triste… Dentro la casa c’erano delle donne con cui avevo avuto una storia, temevano che potessi svelare qualcosa”.

Di seguito anche un post Instagram dell’uomo insieme all’ex moglie: