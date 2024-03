Momenti di grandi emozioni a C’è Posta Per Te con la presenza di Elisa a fare da cornice alla storia di una coppia, Sara e Paolo.

Nella serata di C’è Posta Per Te su Canale 5, Maria De Filippi ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Tra le storie più belle ed emozionanti della serata, quella tra Sara e Paolo che ha visto la partecipazione, come “sorpresa”, della bravissima cantante Elisa.

C’è Posta Per Te: la storia di Sara e Paolo

La storia tra Sara e il marito Paolo ha commosso i presenti in studio e tutti i telespettatori. La donna ha raccontato di non essere riuscita a stare vicina al marito in un periodo molto difficile della sua vita, quando la madre stava male e stava, piano piano, andando verso la morte.

In quello stesso periodo, infatti, la coppia stava attendendo la propria seconda figlia e la donna ha raccontato di essersi concentrata solo su quello e non sulle difficoltà del marito che stava perdendo sua madre.

Una situazione per la quale Sara ha voluto chiedere scusa a Paolo con tanto di sorpresa speciale: l’entrata in scena di Elisa, cantante che il marito apprezza tantissimo.

L’emozione di Elisa e il dono

Dopo aver raccontato la loro storia e Sara aver ribadito il grande amore per il suo Paolo, ecco la sorpresa: Elisa.

La cantante è entrata in scena cantando ‘Anche fragile” a cappella facendo piangere Paolo e i presenti. La stessa artista si è commossa davanti alla storia dei due presenti e ha detto: “Mi avete spezzato. Mi rivedo in quella che non chiede mai niente e si tiene tutto, però non bisogna farlo”.

Parlando poi della madre di Paolo, ora morta: “Tua madre ti ha trasformato in un grande uomo“, ha detto Elisa emozionandosi e facendo commuovere ancora di più Paolo.

Alla fine, la coppia ha ricevuto anche un bellissimo gesto ovvero l’adozione di alcuni alberi in Italia che avranno il nome dei genitori di Paolo e un voucher per un viaggio.

