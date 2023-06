Non poteva mancare un pensiero di Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre. Sulla torre di Mediaset, ecco l’omaggio.

Un messaggio da numero uno, ma anche da figlio in lutto che ha appena perso il padre. Pier Silvio Berlusconi saluta con un bellissimo gesto papà Silvio, morto questa mattina a 86 anni. L’omaggio arriva in modo imponente da un luogo a lui estremamente caro: la torre di Mediaset che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese.

Berlusconi, l’omaggio di Pier Silvio al padre

Sono stati moltissimi da questa mattina a voler salutare con un pensiero, una frase, un’immagine il compianto Cavaliere. Non è mancato, ovviamente, anche l’omaggio di Pier Silvio. Sebbene non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali, il più grande atto d’amore, come figlio e come amministratore delegato di Mediaset, lo ha fatto in pieno stile Berlusconi… in grande.

Sulla torre Mediaset, la grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese, infatti, da questa mattina sono ben visibili due scritte che, prima una e poi l’altra, si alternano.

Dalla torre si legge, infatti: ‘Ciao Papà’ e ‘ Grazie Silvio’. Queste due dediche hanno sostituito momentaneamente il logo Mediaset e sono visibili anche dalle tangenziali.

Di seguito anche il post Instagram dei Mediaset con la foto della torre e il doppio messaggio:

La foto della torre è stata pubblicata non solo dal profilo ufficiale Mediaset ma anche da Sonia Bruganelli che, su Instagram, ha aggiunto anche alcune parole: “La foto più bella. La foto più vera”.

