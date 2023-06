Manca pochissimo al matrimonio di Alena Seredova con Alessandro Nasi ed è tempo di addio al nubilato. Cosa ha fatto la futura sposa.

Meno di una settimana al fatidico 17 giugno, data delle nozze tra Alena Seredova e Alessandro Nasi. Ecco perché la donna, nel weekend, ha vissuto momenti unici con le amiche più care. Ecco cosa hanno fatto e quali sono stati i momenti più particolari.

L’addio al nubilato di Alena Seredova

Alena Seredova

Come detto, in queste ore, la bellissima Alena Seredova ha condiviso sui social il racconto del suo addio al nubilato, celebrato con un gruppo di amiche. Cosa hanno fatto? La modella e le altre donne hanno festeggiato con un viaggio a Napoli.

Un intero weekend all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Passeggiate, mare e cene con tanto di regali davvero speciali.

Il tutot è stato documentato dalla diretta interessata a dalle presenti su Instagram. Le donne hanno indossato una speciale spilla col volto della sposa in versione bambina ma ci sono stati anche regali unici e ironici. Per esempio un libro e un mazzo di fiori.

Nasi e la Seredova si sposeranno il prossimo 17 giugno e sebbene per la donna sia la seconda volta – la prima era stata con Buffon – la modella ha spiegato in una recente intervista che l’emozione e tutto il resto fa in modo che per lei sia “come se fosse la prima volta”.

Il matrimonio avverrà a Noto e siamo sicuri sarà tutto bellissimo.

Di seguito anche un post Instagram dei futuri marito e moglie:

