Bella stronza di Marco Masini, il significato: “Forse io t’ho dato troppo amore”

Qual è il significato di Bella stronza di Marco Masini? La canzone racconta di un uomo tradito e umiliato dalla donna che amava.

Senza ombra di dubbio, Bella stronza è uno dei brani più famosi e iconici di Marco Masini. Una canzone cruda, che mixa alla perfezione amore e odio, che è stata cantata a squarciagola da tante generazioni. Vediamo il significato e il testo dell’inedito.

Bella stronza di Marco Masini: il significato della canzone

Uscita nel 1995, la canzone Bella stronza di Marco Masini è contenuta all’interno dell’album Il cielo della vergine. Scritto da Giancarlo Bigazzi, il brano racconta di un uomo che si sente tradito e umiliato dall’amata. Per stessa ammissione dell’artista, non è dedicato a una persona in particolare, ma è frutto delle sue esperienze e di quelle degli amici in quel periodo della loro vita.

Per amore di una donna, il protagonista ha tradito la fidanzata e ha litigato con il suo migliore amico. Questi sacrifici, però, non sono bastati per fare breccia nel cuore di colei che identifica come “bella stronza“.

“E ora mentre vado a fondo

Tu mi dici sorridendo ‘Ne ho abbastanza’

Bella stronza“.

Lei ha già un altro, non uno qualsiasi, ma un miliardario con la Ferrari che dà un prezzo anche ai sentimenti. La rabbia, a questo punto, fa capolino, tanto che il protagonista si lascia andare a pensieri violenti, carichi di rancore.

“Mi verrebbe di strapparti

Quei vestiti da puttana

E tenerti a gambe aperte

Finché viene domattina“.

Un uomo ferito, che fortunatamente si rende conto che da una ignobile violenza non resterebbe altro “che un lunghissimo minuto di silenzio“. Pur avendo un testo duro, a tratti al limite della censura, Bella stronza resta uno dei brani più belli di Marco Masini.

Ecco il video di Bella stronza di Marco Masini:

Bella stronza di Marco Masini: il testo della canzone

Bella stronza

Che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico…

