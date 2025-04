Perché guardiamo in basso quando parliamo con qualcuno: non è solo timidezza

Perché guardiamo in basso quando parliamo con qualcuno? Non è solo una questione di timidezza o imbarazzo: ecco i significati.

Vi è mai capitato di guardare in basso quando parlate con qualcuno? Magari è un gesto automatico, che fate senza accorgervene, ma dietro c’è un significato che vale la pena conoscere. Non solo per voi stessi, ma anche per essere consapevoli del messaggio che state mandando all’interlocutore di turno.

Guardare in basso quando si parla con qualcuno: il significato

Gli occhi dicono più di mille parole, a patto che lo sguardo non sia perennemente rivolto verso il basso. Eppure, scavando un po’ più a fondo, anche un atteggiamento di questo tipo ha un significato particolare. Se vi è capitato di guardare a terra mentre parlate con qualcuno o vi state chiedendo perché una persona si comporta così in vostra presenza sappiate che è sbagliato ricondurre il tutto alla semplice timidezza.

Solitamente, se non si riesce a sostenere lo sguardo del proprio interlocutore e si rivolge lo sguardo in basso significa che si stanno provando emozioni, positive o negative. Pertanto, può stare a significare paura, colpa, imbarazzo o voglia di fuga. Bisogna, però, fare una distinzione in base alla direzione degli occhi.

Se si guarda in basso a sinistra vuol dire che si sta riflettendo su qualcosa. Magari si deve prendere una decisione importante o affrontare una situazione delicata. In ogni modo, indica un dialogo interiore, uno stato d’animo che non necessariamente è negativo.

Sguardo in basso a destra: attenzione ai dettagli

Quando si guarda in basso ma gli occhi sono rivolti a destra significa che si sta provando a ricordare una sensazione provata con i cinque sensi. Solitamente, se il ricordo è positivo si tende a toccare il corpo, quasi a volersi dare una carezza. Al contrario, se è poco piacevole si avverte una certa tensione muscolare. Spesso, una persona rivolge lo sguardo a sinistra, sempre a terra, nel momento in cui sta raccontando esperienze passate.