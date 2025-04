Cosa significa clean girl e perché sta scatenando polemiche

Cosa significa clean girl? Una nuova tendenza che si propone di esaltare la bellezza naturale ma che è tutt’altro che inclusiva.

Sui social nascono nuove mode ogni giorno. Ultimamente si fa un gran parlare di clean girl, il cui opposto è la messy girl, e non mancano le polemiche. Vediamo cosa significa e perché secondo molte persone questa tendenza è elitaria e basata su un concetto che si contraddice.

Origini : social.

: social. Quando si usa : per indicare una bellezza naturale, acqua e sapone.

: per indicare una bellezza naturale, acqua e sapone. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Cosa significa clean girl?

L’espressione clean girl è nata sui social e viene utilizzata per indicare una bellezza naturale o uno stile – look, beauty o hair – acqua e sapone. All’apparenza sembra una tendenza positiva, che esalta la normalità delle persone, ma la realtà è ben diversa. Per appartenere a questo stile, se così vogliamo definirlo, bisogna rispettare alcune regole.

La clean girl usa un make-up leggerissimo ma brillante e luminoso, porta i capelli legati all’indietro e sfoggia un look semplice. Gli abiti sono per lo più di colore nero, grigio chiaro, bianco e beige, con abbinamento della stessa tonalità per maglietta e scarpe o borsa. I gioielli? Pochi, al massimo una collana e due bracciali.

Poche regole, ma pur sempre regole. La clean girl potremmo definirla minimalista, semplice, eppure le polemiche scoppiate sui social evidenziano numerosi difetti.

Clean girl tra critiche e polemiche

Lo stile clean girl punta a esaltare la bellezza naturale delle donne, eppure è tutt’altro che inclusiva. Innanzitutto, il make-up è tutt’altro che acqua e sapone, visto che la pelle deve risultare priva di imperfezioni. Quante persone possono dire di avere un volto perfetto senza un minimo di trucco? Poche, pochissime. Come se non bastasse, quante propongono questo stile sui social utilizzano solitamente prodotti di bellezza che i comuni mortali non possono permettersi.

Insomma, non è altro che l’ennesima tendenza volta a esaltare la perfezione. A questo punto è meglio l’opposto della clean girl, ossia la messy girl. Una bellezza disordinata, in stile anni Novanta, che qualcuno non a caso ha ribattezzato Hangover Beauty.