Ha deciso di uscire allo scoperto e rompere il silenzio Belen Rodriguez in merito alle voci di flirt con Bruna Cerella. Le sue parole.

Nuovamente al centro dei gossip Belen Rodriguez che in queste ultime settimane è stata protagonista della rottura con Elio Lorenzoni e dei rumors che la vorrebbero essere tornata con il suo ex, Bruno Cerella. L’argentina, dopo diversi scatti controversi e qualche storia social particolare, ha voluto fare chiarezza rispondendo ad alcuni utenti che le stavano dando “dei consigli” in tema amore e non solo.

Belen e Cerella: l’argentina fa chiarezza

Belen Rodriguez

Attraverso un post Instagram, l’argentina ha condiviso un lungo messaggio con un fuoco che arde e delle belle parole accompagnate dal sottofondo musicale di una canzone famosa di Ed Sheeran. Una riflessione che ha suscitato molto interesse, compreso quello di chi ha voluto dare dei “consigli” non richiesti in tema amore e vita privata.

Un utente, infatti, ha consigliato a Belen di ritrovare se stessa e di farlo in autonomia, senza, di fatto, cercare per forza la compagnia di un’altra persona, e in questo di uomo.

Le parole dell’utente sono state riferite, certamente, ai rumors che riguardano la presunta relazione tra la donna e Cerella e, anche per questo, la diretta interessata ha voluto replicare.

A sorpresa, Belen ha risposto al messaggio ricevuto tagliando corto: “Io sono single, il resto sono solo dicerie”.

Di seguito anche il post Instagram sotto al quale l’argentina ha risposto ad un utente:

La foto mano nella mano

La modella e showgirl, quindi, ha chiarito che dopo la rottura da Elio non ci sia alcun uomo al suo fianco. Di fatto, ha confermato quanto già aveva fatto intendere pochi giorni prima quando aveva condiviso una foto mano nella mano con suo figlio.

In quel caso aveva spiegato: “Io fidanzata? Sì, con mio figlio. Insomma, Belen attualmente è felicemente single non sta cercando “sostegno” o “supporto” in nessuno.

Staremo a vedere se le sue prossime azioni confermeranno quanto detto o se sarà lei stessa a “smentirsi”.