La giovane cantante Rose Villain vittima di un furto in pieno centro a Milano. Sui social la richiesta d’aiuto e il racconto.

L’abbiamo vista di recente protagonista anche al Festival di Sanremo 2024 con la sua ‘Click boom!’. Adesso Rose Villain torna a far parlare ma per ben altre ragioni. Purtroppo, la giovane artista è stata vittima di un furto a Milano, precisamente in zona Navigli.

Rose Villain derubata a Milano

Rose Villain

Attraverso una storia condivisa su Instagram, la bella Rose ha spiegato di essere stata vittima di una brutta disavventura. Senza dare particolari dettagli sulle modalità, la donna ha raccontato di aver subito un furto. Precisamente quello della sua moto.

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli)”, ha scritto la cantante di ‘Click boom!’ accompagnando il tutto con delle emoticon di faccine tristi. “Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere?”, ha chiesto facendo appello ai fan e a tutti coloro che la seguono.

E poi ha dato qualche dritta sul tipo di moto con tanto di foto: “E’ una custom quindi non ce ne sono tante così”.

Di seguito, invece, un post Instagram della ragazza che la vede in sella ad un’altra moto ma per ragioni di lavoro:

Il tema sicurezza a Milano

Quanto accaduto alla Villain a Milano, per la verità, purtroppo non stupisce. Da mesi, infatti, tantissimi volti anche vip hanno spesso denunciato altri episodi simili subiti. Da qui ha parlato di furti per strada a chi, invece, a quelli subiti in casa.

Personaggi come Chiara Ferragni, Flavio Briatore e molti altri hanno spesso chiamato in causa il sindaco Beppe Sala per cercare di risolvere questa situazione. Per ora, a quanto pare, purtroppo le cose non sono migliorate e la giovane Rose è solo l’ultima delle numerose vittime dei malintenzionati del capoluogo lombardo.