Sguardo al post Grande Fratello per Anita Olivieri che è parsa “preoccupata” per quello che potrebbe accadere in termini di notorietà.

L’edizione in corso del Grande Fratello è destinata a regalare ancora delle sorprese. Eppure, tra i concorrenti, c’è già chi pensa al futuro e a cosa succederà dopo aver terminato il reality. In modo particolare, nelle ultime ore, è stata Anita Olivieri a parlare di questo argomento e lo ha fatto evidenziando a Massimiliano Varrese le sue “paure” relativamente alla notorietà acquisita.

Anita Olivieri e la notorietà dopo il GF

Come detto, l’edizione in corso del GF regalerà, da qui alla fine, ancora tante sorprese. Non mancheranno polemiche e discussioni ma anche delle riflessioni sul futuro. Esattamente come quelle che in queste ore ha fatto la Olivieri parlando con l’amico Massimiliano.

Anita, infatti, ha messo in evidenza un argomento, in realtà, anche importante. Ovvero il ritorno alla normalità dopo aver acquisito una certa notorietà per il pubblico televisivo.

La ragazza è parsa “spaventata” dal riprendere le proprie abitudini quando le persone “sapranno chi è”.

“Amo la mia libertà”, ha spiegato la ragazza. Anche per questo la notorietà che, inevitabilmente arriverà dopo la fine del GF, sembra farle “paura.

La giovane ha quindi spiegato: “Io vado in giro in pigiama, non me ne frega niente, e se penso di dovermi preoccupare mi turba, mi dà fastidio. Io amo la mia libertà. Mi pesa pensare che possano rompermi mentre sono al cinema da sola o a cena da sola”.

Dal canto suo Varrese ha subito replicato confermando che l’essere noti cambia le cose: “Certo che le cose cambieranno dopo il GF. Benvenuta”.

Al netto dei timori della Olivieri, va detto che il mondo social non sembra averla capita. Anzi. In tanti sembrano rimasto sorpresi in negativo dalle sue parole. Qualcuno ha, infatti, ironizzato dicendo: “Mi raccomando non chiedetele gli autografi tutti insieme”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha raccolto i pensieri della ragazza detti a Massimiliano: