Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo e della tv in questi ultimi giorni: scopriamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchissimi di news dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. A prendersi la scena, ormai per la verità da diverso tempo, i Ferragnez con Chiara Ferragni e Fedez che sembrano poter essere vicinissimi a dirsi addio. Sul loro conto si è parlato di una exit strategy che, però, l’imprenditrice digitale ha smentito. E poi c’è la “solita” Belen che è stata pizzicata con Bruno Cerella. Scopriamo nel dettaglio tutto su queste notizie ma anche su tutti gli altri gossip della settimana dal 26 febbraio al 1 marzo.

I gossip della settimana: la exit strategy dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez

La domanda che nelle ultime settimane si sono posti i fan dei Ferragnez è una sola: la crisi tra Chiara e Fedez è vera o no? Qualcuno, infatti, ha parlato di una presunta exit strategy che fa riferimento alla possibilità che la coppia stia cercando di sviare l’attenzione dalle problematiche dell’imprenditrice digitale con questa “falsa crisi”. L’influencer, però, ha smentito tutto e fatto chiarezza ai microfoni di Pomeriggio 5 parlando apertamente di “ca**ate” sul suo conto e quello del rapper con cui, a quanto pare, la crisi, purtroppo, è vera.

Belen e il flirt con Cerella: la verità

Belen Rodriguez

Come detto, però, è stata protagonista di questi ultimi giorni anche Belen Rodriguez. L’argentina, infatti, è stata pizzicata con il cestista Bruno Cerella. Per la modella si è parlato a lungo di questo presunto flirt ma lei ha sbottato cercando di sviare tutto e smentendo. Infatti, con una foto speciale mano nella mano, ha detto con chi “è fidanzata” davvero.

Figlio in arrivo per Noemi Bocchi e Totti?

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Primo red carpet di coppia per Noemi Bocchi e Francesco Totti. La coppia si è fatta vedere insieme alla premiere del docufilm ‘Adesso vinco io’, dedicato all’allenatore Marcello Lippi. Alcuni utenti attenti hanno, però, notato un dettaglio relativo al fisico della donna. Secondo Kika Press, infatti, potrebbe esserci un “pancino sospetto” che farebbe pensare ad un figlio in arrivo per i due. Sarà davvero così?

Eleonora Riso vince MasterChef 13

Eleonora Riso – Immagini concesse da Sky – https://masterchef.sky.it/

Si è concluso MasterChef 13. A trionfare è stata Eleonora Riso che ha vinto davanti ai rivali Antonio e Michela. Grande merito per la vittoria il suo menu “Ichigo Ichie” ispirato alla cucina giapponese e alle sue tradizioni.

Le abilità della donna e la qualità del cibo fatto assaggiare ai giudici hanno convinto tutti e l’hanno portata al successo.

Di seguito anche un post Instagram del programma:

Lutto per Marco Maddaloni: l’addio al GF

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli

Infine una terribile notizia per Marco Maddaloni. Nelle scorse ore, l’uomo aveva lasciato il GF per “motivi personali” che, adesso, sono stati resi noti. Per lui un pesante lutto. Morto, infatti, il suocero che, per lui, era come un padre.

Sui social un post per annunciare il grande dolore subito.