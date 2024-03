Altro Tapiro d’Oro per Chiara Ferragni che è stata raggiunta da Striscia la Notizia per le vicende, ormai note, con il marito Fedez.

Le vicende lavorative ma anche quelle private di Chiara Ferragni sono ormai di dominio pubblico. L’imprenditrice digitale non sta vivendo un bel momento e, nell’ottica della tanto chiacchierata crisi matrimoniale con Fedez, ecco arriva un “premio di consolazione”. Quale? Il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Il noto tg satirico ha raggiunto la donna per consegnarle il particolare dono.

Chiara Ferragni, Tapiro da Striscia la Notizia

La Ferragni, come sempre accade nelle consegne del Tapiro di Striscia, è stata raggiunta dall’inviato del tg satirico Valerio Staffelli. “Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistare gli ex Ferragnez erano stati quelli di Pomeriggio 5, il lungo naso del Tapiro ha fiutato un ‘accordo sottobanco’ con Myrta Merlino e così Valerio Staffelli ha pedinato la troupe del collega Dessì”, si legge sul sito di Striscia.

E così, ecco Staffelli riuscire a portare il regalo alla bella Chiara che, incalzata sulla crisi con Fedez, ha detto: “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”.

Sulle questioni legate al pandoro e alle uova di Pasqua: “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema”.

Di seguito anche un post Instagram di Striscia con un piccolo estratto della consegna del Tapiro:

Il cornetto portafortuna da Myrta Merlino

A rendere tutte queste ore meno amare per l’imprenditrice digitale, forse, un altro dono ricevuto. Questa volta da parte di Pomeriggio 5 e di Myrta Merlino.

Esattamente come capitato nei giorni scorsi a Fedez, la conduttrice ha mandato alla donna un cornetto portafortuna. A consegnarlo alla Ferragni sempre l’inviato Dessì. “Grazie grazie. Speriamo porti fortuna. Per cosa? Per tutto. Speriamo porti bene davvero. Se è stato benedetto da Myrta funzionerà”.