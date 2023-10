Belen Rodriguez è tornata a postare quella che in molti credono sia una frecciatina contro il suo ex, Stefano De Martino.

Attraverso i social Belen Rodriguez ha postato quella che in molti credono sia la sua ennesima frecciatina contro il suo ex, Stefano De Martino, da cui si è separata per la terza volta alcuni mesi fa. I due non hanno svelato i motivi della loro rottura, e nelle scorse ore la showgirl ha scritto sui social:

“Quando ti prendi gioco di una persona che non è cattiva, preparati perché la vita ti ferirà il doppio”. Il suo messaggio si riferisce all’ex marito?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la frecciatina via social

Belen Rodriguez è uscita ufficialmente allo scoperto con la sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, ma sui social continua a postare messaggi e frecciatine che, a molti, lasciano pensare che la sua storia con Stefano De Martino non sia finita nel migliore dei modi. In particolare l’ultimo messaggio condiviso dalla showgirl sembra essere una chiara frecciatina, ma lei non è entrata nei dettagli in merito alla vicenda e non è dato sapere se – come sospettano in molti – ce l’avesse proprio con il suo ex marito.

Sui social Belen è anche finita nell’occhio del ciclone per i suoi ultimi scatti in compagnia del nuovo fidanzato che, secondo molti, sarebbero simili a quelli da lei già postati in passato insieme ad altri suoi partner. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento i due continuano a vivere la loro storia d’amore incuranti delle critiche.