Paola Caruso ha annunciato il suo ritorno ad Avanti un altro e ha dedicato un messaggio via social a Sonia Bruganelli e a Paolo Bonolis.

Paola Caruso è pronta a tornare ad Avanti un altro, lo show televisivo che l’ha resa famosa in qualità di “Bonas”. Nell’annunciare il suo ritorno allo show, lei stessa ha condiviso sui social un messaggio dedicato a Sonia Bruganelli e a Paolo Bonolis in cui ha scritto:

“A volte nella vita si fanno giri immensi… per poi ritornare dove si ci sente a casa”. Sui social in tanti hanno accolto con entusiasmo la notizia del suo ritorno al programma tv e non vedono l’ora di saperne di più.

Paola Caruso: il ritorno ad Avanti un altro

A partire da gennaio 2024 Paola Caruso sarà nuovamente in tv con Avanti un altro e sui social in tanti hanno accolto la notizia con entusiasmo. La 13esima edizione del programma andrà in onda a partire dal prossimo anno e al momento non sono emersi ulteriori retroscena sul cast. Paola Caruso andrà a ricoprire lo stesso ruolo da lei avuto in passato e che, negli scorsi anni, è stato ricoperto anche da Laura Cremaschi, Sara Croce e Sophie Codegoni.

Gli ultimi anni non sono stati semplici per la showgirl che, dopo aver avuto da sola suo figlio Michele (l’ex compagno, Francesco Caserta, ha deciso di lasciarla non appena ha saputo della gravidanza) si è trovata a dover affrontare un caso di malasanità di cui è stato vittima il suo stesso bambino.