Belen Rodriguez e Marco Borriello sono stati paparazzati insieme ma il motivo non è quello che può sembrare, il motivo è la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez ha incontrato Marco Borriello per far conosce la piccola Luna Marì al suo ex che ormai è un buon amico per la showgirl. Il settimanale Chi, li ha paparazzati insieme tra risate e buon cibo mentre Belen faceva le presentazioni della piccola avuta da Antonino Spinalbese.

Come e perchè è finita la storia d’amore tra Belen e Borriello

Belen Rodriguez e Marco Borriello sono stati insieme per 15 anni e per questo si conoscono davvero bene. Tra loro è finita durante la partecipazione della showgirl argentina all’Isola dei Famosi e da lì la separazione non è stata serena, anzi. Dopo un lungo periodo i due sono tornati ad essere amici, anche perchè come riporta Today, lo stesso Borriello ha più volte dichiarato: “Non era amore.Era una cotta. Da giovane Belen era un po’ superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna generosa. Nei suoi occhi vedo la bontà e non dovrebbero attaccarla troppo per i suoi errori. Per le cose che ho combinato, io dovrei quasi finire in galera…”.

Così Borriello ha conosciuto la piccola Luna Marì ed è come uno zio per lei. Il calciatore vuole molto bene a entrambe.

