Belen rompe il silenzio sul suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito e mette un punto al gossip che imperversa da settimane.

In un’intervista al Corriere della Sera, Belen chiarisce la presunta storia con Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati insieme diverse volte e tutti hanno pensato ci fosse stato un ritorno di fiamma dopo la fine della relazione con Antonino. La showgirl ha mantenuto il massimo riserbo fino a questo momento.

Le dichiarazioni di Belen

Come riporta lanostratv.it, Belen fa luce sul suo rapporto con Stefano De Martino: “Non mi va di raccontarmi. Sì, ci vediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Vivo sola e felice con i miei figli.” Attualmente la showgirl ammette dunque che una frequentazione c’è ma che vuole mantenere la sua indipendenza e non si vuole buttare subito in una nuova relazione.

Questo chiarisce un po’ la situazione, anche se i fan che speravano in un ritorno di coppia rimarranno un po’ delusi dalla situazione. Nell’intervista la conduttrice parla anche Teo Mammuccari e dichiara: “Lo stimo molto”. Infatti, Belen Rodriguez è stata scelta per condurre Le Iene da domani sera.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG