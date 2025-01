Belen Rodriguez parla della sua esperienza in amore e dei momenti in cui si è sentita presa in giro: rivelazioni inedite della showgirl.

La vita privata di Belen Rodriguez è spesso al centro del gossip, e le nuove rivelazioni della showgirl gettano nuova luce sulle sue relazioni passate. Durante l’ultima puntata di Amore alla prova – La Crisi del Settimo Anno, la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione inaspettata sulle sue relazioni passate. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez: “Mi sono fatta prendere in giro, ci ho creduto”

Nel programma, Belen ha consolato Claudia, una delle partecipanti, che era visibilmente scossa dopo aver visto un video del suo compagno con un’altra donna.

Per darle conforto, la conduttrice ha condiviso alcune delle sue esperienze personali, e ha raccontato di quando ha creduto nell’amore nonostante le delusioni. “Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. Tu ti fai prendere in giro e non ti dai valore che dovresti“.

Belen Rodriguez

“Mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte, tante volte ci ho creduto” ha dichiarato Belen, lasciando intendere che alcune di queste esperienze riguardavano le sue relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, padri dei suoi figli, Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez: una nuova vita

Parlando della sua relazione con Stefano De Martino e della “crisi del settimo anno”, ha ammesso di aver vissuto un periodo di difficoltà, pur superandolo. “L’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati” ha spiegato la showgirl.

Nel corso della puntata Belen ha sottolineato come oggi si senta una “donna diversa“, più sicura di sé stessa, con una maggiore consapevolezza e un pizzico di saggezza in più.

“Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più” rivela la showgirl.