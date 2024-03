Nuovo tatuaggio per Belen Rodriguez che ha suscitato grande interesse da parte dei suoi seguaci. Un’altra farfallina in arrivo?

Sempre al centro dei rumors di gossip Belen Rodriguez. L’argentina è stata protagonista nelle ultime ore per via di alcune frecciate degli haters a proposito dell’esposizione di sua figlia Luna Marì ma anche per via di un tatuaggio (nuovo o vecchio?) che ha suscitato l’interesse dei fan.

Belen, nuovo tatuaggio: altra farfallina?

Belen Rodriguez

Belen è sempre stata un’amante dei tatuaggi e anche alcune sue ultime stories su Instagram l’hanno confermato. In queste ore, la bella argentina si è fatta vedere mentre giocava con sua figlia Luna Marì e in tanti hanno notato che sulla gamba era presente una pellicola trasparente che proteggeva un tatuaggio.

In molti hanno pensato ad una nuova farfallina, ovvero l’iconico tatuaggio sull’inguine che la donna aveva messo in mostra durante la sua discesa dalla scalinata a Sanremo 2012.

In realtà non dovrebbe trattarsi di nulla di simile. Infatti, come riportato da Leggo, questa volta il tattoo della donna è sulla caviglia destra e dovrebbe essere qualcosa di “vecchio” che ha necessitato, forse, di un ripasso.

Pare che la donna abbia sulla caviglia due rose, una chiave di violino e una mezzaluna.

Le critiche per l’esposizione di Luna Marì

Parlando sempre di Belen e di sua figlia Luna, invece, nelle ultime ore l’argentina ha dovuto fare i conti con alcune critiche. La showgirl si è mostrata mentre giocava con la piccola e, poi, le ha anche dedicato un post.

Proprio nei commenti sotto a questo, però, diversi utenti le hanno fatto notare una cosa di cui si parla spesso: l’esposizione dei minori sul web.

“Hai 10.5 milioni di follower, per favore, deve essere d’esempio per il tuo pubblico. I bambini non sono content“.

Parole a cui la donna non ha replicato ma che hanno generato diverse risposte da parte di altri utenti.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina dedicato alla figlia con i vari commenti ricevuti che hanno alzato il polverone: