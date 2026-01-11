Nel documentario Netflix “Io Sono Notizia”, Fabrizio Corona racconta il corteggiamento di Silvio Berlusconi a Belen Rodriguez.

Dopo la rivelazione degli aborti vissuti insieme a Nina Moric, nel documentario Netflix “Io Sono Notizia“, Fabrizio Corona apre il sipario sulla sua relazione con Belen Rodriguez. Al centro del racconto, però, emerge un retroscena sorprendente: tra i potenti pretendenti della showgirl argentina ci sarebbe stato anche Silvio Berlusconi, che – secondo quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi – avrebbe fatto di tutto per conquistarla…

Fabrizio Corona svela il corteggiamento di Silvio Berlusconi a Belen

Fabrizio Corona descrive il periodo in cui si innamorò di Belen Rodriguez come un momento cruciale della sua vita. La loro storia, nata nel 2009 e durata fino al 2012, fu segnata da passione, trasformazioni e un vero e proprio assedio da parte di uomini influenti.

“Belen era la donna più desiderata d’Italia in quel momento, esattamente come lo era Nina Moric nel 2000, era di una bellezza stratosferica e io avevo deciso che volevo assolutamente lei“, afferma l’ex re dei paparazzi.

Ma non fu l’unico ad ambire al cuore della showgirl. Secondo quanto racconta nella serie, Belen attirava le attenzioni di numerosi uomini potenti. Tra questi, Gianluca Vacchi e, in particolare, Silvio Berlusconi.

“Poi arriva il quinto pretendente, il più potente dei suoi pretendenti, Silvio Berlusconi! Lui la voleva davvero, le diceva ‘ti faccio i miei complimenti, io credo tantissimo in te, avrai una carriera splendida, farai molte cose belle, io ti posso aiutare’. Le ha anche detto che la voleva tanto conoscere, insomma, le ha proprio fatto una dichiarazione d’amore“, racconta nel documentario.

“Peccato che il presidente era arrivato troppo tardi”

Secondo quanto raccontato nella serie “Io sono Notizia“, Silvio Berlusconi aveva mostrato un grande interesse per Belen Rodriguez, elogiandola e promettendole un futuro brillante. Tuttavia, il momento giusto era ormai passato: “Peccato che il presidente era arrivato troppo tardi, perché io avevo già conquistato il cuore della donna più desiderata d’Italia“.

Parlando della loro relazione, Fabrizio Corona ha dichiarato: “L’incontro con Belen ha contribuito a trasformarmi in una persona molto più normale, almeno nel tempo. Perché di lei mi ero innamorato davvero“.