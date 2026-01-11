Raffaella Fico racconta a Verissimo la perdita del figlio al quinto mese di gravidanza: cosa è successo e quale potrebbe essere stata la causa.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha condiviso per la prima volta pubblicamente la drammatica esperienza vissuta con la perdita del figlio. Dopo le critiche per l’annuncio della sua presenza come ospite a Verissimo, la showgirl ha scelto di non restare in silenzio e raccontare la sua grande sofferenza.

Verissimo, Raffaella Fico sulla perdita del figlio: cosa è successo

“Ero felice solo due mesi fa e adesso eccomi. Come sto? Se ti dicessi bene direi una bugia, ma devo reagire e andare avanti, ho una bambina, ma è così difficile. Non dimenticherò mai quello che è successo“, ha raccontato con voce provata a Silvia Toffanin.

Raffaella Fico ha spiegato che tutto sembrava procedere per il meglio fino al momento in cui ha avvertito un’anomalia: “Stavo bene, a un certo punto ho sentito una cosa strana e si sono rotte le acque“. Nonostante il cuore del bambino battesse ancora, i medici le hanno detto che non c’erano speranze: “La mia era un’ottima gravidanza, il cuoricino del bimbo non ha mai smesso di battere. Non c’era alternativa, perché a cinque mesi di gravidanza non si può fare nulla e non c’è modo di salvare il piccolo, era troppo presto“.

“Ho partorito, è stata una cosa brutta davvero, difficilissima e traumatica“, ha aggiunto, ricordando le cinque ore di travaglio. Il momento della comunicazione al compagno Armando Izzo è stato altrettanto duro: “Quando l’ho comunicato ad Armando si stava allenando ed è rimasto sconvolto. Per noi è stato devastante“. Solo pochi giorni prima, tutto sembrava perfetto: “Tre giorni prima avevo fatto una visita di controllo e il bimbo era sanissimo“.

La causa medica e la reazione della figlia Pia

Raffaella Fico ha spiegato che la rottura delle acque potrebbe essere stata causata da un’infezione, ma i medici non hanno fornito spiegazioni certe: “La rottura delle acque si attribuisce forse a un’infezione, ma nessuno se lo spiega. Anche il ginecologo è rimasto sconvolto. Era tutto nella norma, anche la placenta“.

Il dolore per non aver potuto tenere il bambino tra le braccia è stato devastante: “Ho partorito e non ho potuto tenere mio figlio tra le braccia“. Anche sua figlia Pia ha sofferto profondamente per la perdita del fratellino: “Anche mia figlia Pia è stata male, piangeva e diceva ‘non è vero!’“.

Alla domanda se si senta pronta a riprovare ad avere un altro figlio, la risposta è stata chiara: “No, per adesso non me la sento, sono traumatizzata“.