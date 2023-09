Certificata la crisi e la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Spuntano tempistiche e retroscena sui veri motivi.

La crisi e, quasi certamente, la storia finita, ancora una volta, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di nuovi dettagli. La relazione tra l’argentina e il conduttore e ballerino è sempre sulla bocca di tutti e in queste ore il settimanale Chi ha ricostruito le tappe e quelle che sarebbero le reali motivazioni che hanno portato i due volti noti a separarsi.

Belen e Stefano De Martino: il retroscena sulla fine della storia

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Nel recente servizio di Chi sulla modella argentina e quello che sarebbe il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni, si parla, appunto, di cosa abbia portato la showgirl e De Martino ad allontanarsi.

In particolare ci sarebbero diverse ipotesi che partirebbero dalla tesi già ben nota sugli “stili di vita diversi” dei due.

“Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva, non aveva mai voglia di uscire (non condivideva lo stesso mondo di Belen) e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia”, si legge.

Una seconda ipotesi, invece, fa riferimento alla possibilità che il legame tra i due sia finito a causa dell’impossibilità di riprendere da capo per davvero. Nello specifico, come noto, la loro storia d’amore, seppur lunga, è stata spesso oggetto di pause in cui, entrambi hanno avuto altre storie. Tornare al punto di partenza non avrebbe consentito ai due di ritrovare lo stesso feeling della primissima volta.

Al netto di quelli che sarebbero i motivi, ci sarebbe anche un preciso momento in cui la crisi è diventata più evidente: le vacanze in barca alle isole Pontine. A quanto pare, i due stavano vivendo già una profonda situazione di allontanamento che si è poi trasformata nell’addio finale.

Di seguito anche un post Instagram recente dell’argentina tra cui spicca anche una foto del non più misterioso Elio: