Crisi, storia finita o solamente un bluff? Fanno ancora parlare Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Chi li conosce è convinto di una cosa…

Si sono presi l’attenzione dei media a forza di tira e molla, crisi, presunta o reale, e, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di smettere di farlo. Stiamo parlando, ovviamente, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, nel bene o nel male, sono a tutti gli effetti la “coppia” dell’estate. Al netto delle recenti foto e uscite pubbliche dell’argentina con un altro uomo, Elio Lorenzoni, non ci sono conferme o smentite su quali siano i reali rapporti tra tutti gli interessati di questa soap opera. La novità, però, potrebbe essere arrivata da alcuni amici o, per lo meno, da “chi conosce bene i due”.

Belen e Stefano, la crisi è una finzione?

Belen Rodriguez Stefano De Martino

A spifferare quella che potrebbe essere stata una messa in scena tra il conduttore e la showgirl è Oggi e per la precizione Alberto Dandolo. Sempre ben informato delle vicende in tema gossip e spettacolo, l’esperto ha spiegato: “Chi ben conosce Belen e Stefano sostiene che tra i due l’amore, benché altalenante, non sia al capolinea“. Ma non solo.

C’è chi, infatti, pensa che tutto questo tira e molla, Elio compreso, sia solo un bluff: “I più maliziosi propendono addirittura per una studiata strategia mediatica tesa ad aumentare la visibilità di entrambi, considerato che le loro quotazioni sul mercato della tv sono in ribasso”.

Insomma, per comprendere davvero quale sia la verità e come stiano le cose tra i due volti noti della tv occorrerà aspettare ancora qualche tempo. Molto probabile che con l’arrivo della nuova stagione del piccolo schermo qualcosa si muova e possa finalmente essere chiarito il mistero del rapporto tra i due.

Di seguito anche un post Instagram dell’argentina con Elio: