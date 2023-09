Incidente e imbarazzo per Caterina Balivo in occasione della conferenza stampa Rai per il via della nuova stagione tv. Ecco cosa è successo.

Pronta ripartire in tv in Rai Caterina Balivo. E forse anche per questo il piccolo incidente imbarazzante non le ha portato via il sorriso neppure davanti ai fotografi nel corso della conferenza stampa Rai per il via della stagione televisiva. La conduttrice torna alla televisione di Stato con ‘La volta buona’, nome del programma che lei stessa usa per ironizzare su quanto le è accaduto.

Caterina Balivo, l’incidente in bicicletta

Caterina Balivo

Di giallo vestita, era impossibile per i presenti alla conferenza stampa Rai per l’inizio della stagione televisiva non accorgersi del guaio alla conduttrice. Ebbene sì, perché la Balivo si è presentata con un vistoso strappo al pantalone, con tanto di contorno nero. Cosa le è capitato? A raccontare l’incidente imbarazzante è stata lei stessa: “Non sapete cosa mi è successo mentre arrivavo. Ve lo svelo dopo, intanto vado a pranzo”.

Successivamente, mostrando appunto il pantalone: “Pantalone strappato, pantalone fortunato. E poi il giallo è il colore della velocità, perciò ci può stare uno strappo. Cit. da un follower in direct”. La donna pare essere arrivata all’evento in bicicletta e proprio nel tragitto ha avuto qualche problema.

Chiaramente non è mancato un passaggio anche a tema lavoro. Ai giornalisti, infatti, sul suo programma ha svelato: “Saràvotato assolutamente alla positività, come fa capire anche il titolo”.

Proprio giocando col nome della trasmissione e la sua disavventura: “Penso sarà la volta buona che ne compro un altro!”, con riferimento al pantalone.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice prima del “disastro” raccontato: