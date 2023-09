Sta male Bruce Springsteen e deve fermarsi per farsi curare. Stop ai concerti previsti per settembre 2023. L’annuncio ufficiale.

Il Boss deve fermarsi e prendersi cura del proprio corpo. Brutte notizie per Bruce Springsteen e per tutti i suoi fan in vista dei concerti di settembre. L’artista ha annunciato il rinvio delle tappe previste per questo mese e ha spiegato di essere affetto da una malattia che richiede una certa attenzione.

Bruce Springsteen sta male: ecco di cosa soffre

Bruce Springsteen

Attraverso una nota ufficiale apparsa anche sui suoi profili social, Springsteen ha spiegato: “Mi si spezza il cuore. Ma torneremo a rifare quei concerti e altri ancora”.

Dietro al rinvio dei concerti di settembre negli USA The Boss ha confessato che c’è un problema di salute. L’uomo, infatti, ha ammesso di aver accolto il consiglio dei medici per curare l’ulcera peptica.

Il cantante avrebbe dovuto esibirsi in un’arena di Syracuse nello stato di New York. Il concerto è stato cancellato assieme alle altre date del tour in programma a settembre negli Stati Uniti. La tournée dovrebbe ripartire in novembre in Canada, condizioni di salute permettendo. In precedenza il cantante era stato in tournée con la E Street Band dall’inizio dell’anno e già prima di questo stop aveva rinviato due date a Filadelfia a causa di non meglio specificati problemi di salute.

Per l’uomo il 2023 sembra un anno decisamente sfortunato. In tanti, infatti, ricorderanno la caduta dal palco avvenuta a maggio mentre si stava esibendo ad Amsterdam. Un piccolo incidente che lo aveva visto inciampare su una rampa di scale mentre eseguiva la sua canzone “Ghosts”.

Di seguito anche il post Instagram del cantante: