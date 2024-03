Cambia casa Belen Rodriguez che sui social ha annunciato di aver comprato una nuova abitazione dopo 13 anni.

Annuncio social di Belen Rodriguez. L’argentina, super al centro dei rumors di gossip per le questioni “di cuore”, questa volta si è messa in evidenza per una cambio di dimora. La donna ha, infatti, comunicato a tutti i suoi seguaci di aver comprato una nuova casa dopo ben 13 anni nella stessa.

Belen, nuova casa dopo 13 anni

Belen Rodriguez

Attraverso le sue stories su Instagram, la bella Belen ha fatto vedere la novità che riguarda la sua vita. Si tratta, come detto, di una nuova location che la vedrà andare a vivere, probabilmente, sola o al massimo con i suoi figli.

L’argentina ha comunicato, infatti: “Ho comprato casa nuova!“, le sue parole a corredo di alcuni scatti. “Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!”.

Al netto dell’annuncio della donna, va detto che non ci sono dettagli particolari in merito alla location della dimora e anche a come sia composta. Dalle foto mostrate, infatti, pare che la casa sia ancora una sorta di “cantiere aperto”, con alcune trasformazioni che dovranno essere fatti.

Ad ogni modo c’è grande curiosità di sapere come sarà la casa che ospiterà la showgirl e soprattutto se dietro questo nuovo acquisto ci sarà una qualche motivazione “speciale”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina:

Le frecciate agli ex

L’annuncio dell’acquisto della nuova casa da parte della bella Rodriguez fa seguito ad una serie di altri contenuti condivisi in queste ultime settimane.

In modo particolare l’argentina ha colpito per una valanga di frecciate agli ex. In particolare l’ultima, andata in scena nel giorno della Festa della Donna: “Le donne forti intimoriscono gli uomini deboli, questo è risaputo”, aveva scritto. “Perché se fosse un vero maschio alpha, se fosse nella sua pura energia maschile non ferita, lui vorrebbe al suo fianco una donna intelligente e lavoratrice al suo fianco perché lei lo ispirerebbe, lo guiderebbe, gli darebbe consigli, lo criticherebbe costruttivamente. Sarebbe lì per lui, sarebbe la sua roccia e insieme potrebbero costruire qualcosa”, le sue parole.